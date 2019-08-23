Волкер розповів про ставлення США до «нормандського формату»

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер розповів про ставлення Вашингтона до можливості участі країни в переговорах щодо врегулювання на сході України.

США підтримують нинішній, так званий «нормандський», формат цих переговорів, але готові приєднатися до них, якщо це буде потрібно, сказав він балтійському агентству BNS.

Говорячи про нинішніх учасників «нормандського формату» – Україну, Німеччину, Францію і Росію, – Волкер сказав: «У нас дуже добра співпраця з ними всіма. Якщо ж буде необхідність у ширшому форматі, звичайно, ми приєднаємося. Але при цьому ми повністю підтримуємо «нормандський формат», – сказав він.

«Як я завжди казав, питання цих зустрічей не в форматі – питання в політичній волі Росії виконати її зобов’язання за мінськими домовленостями», – наголосив Волкер.

«У всьому, що можна зробити для полегшення переходу до справжнього миру і виконання Росією мінських домовленостей, ми готові приєднатися і допомогти», – додав він.

При цьому Волкер також уточнив: «Нормандський формат» зустрінеться наступними тижнями. Ми в тісному контакті з Україною, ми в тісному контакті з Францією й Німеччиною. Якщо буде й зустріч іншого типу, ми, звичайно, приєднаємося – але ми цього не домагаємося. Ми не турбуємося через формат».

Президент України Володимир Зеленський іще на початку липня закликав президента Росії Володимира Путіна зустрітися на переговори, запросивши на них керівників не тільки Німеччини і Франції, а й США і Великої Британії. Москва, Берлін, Париж, а також Вашингтон дали знати, що наразі не готові змінювати нинішній чотиристоронній «нормандський» формат переговорів про врегулювання на сході України, де триває російська гібридна агресія, хоча не виключили такої можливості в майбутньому в разі згоди на неї всіх сторін.

Останніми днями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у нинішньому «нормандському» форматі.