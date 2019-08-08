Уряд Німеччини готовий до активізації «нормандського процесу» – посол України

Уряд Німеччини готовий до активізації «нормандського процесу», повідомив посол України в Берліні Андрій Мельник у Twitter.

«Федеральний уряд Німеччини висловив стурбованість у зв’язку з трагічною смертю чотирьох військових внаслідок обстрілу під Павлополем та підтвердив готовність до активізації Нормандського переговорного процесу», – написав Мельник.

6 серпня унаслідок обстрілу біля Павлополя Донецької області загинули четверо українських військових.

Після цього президент України Володимир Зеленський закликавпрезидента Росії Володимира Путіна, президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Анґелу Меркель якнайшвидше провести переговори в «нормандському форматі».

7 серпня Зеленський провів із Путіним телефонну розмову і закликав його «вплинути» на підтримуваних Росією бойовиків, «щоб вони припинили вбивство наших людей».

Водночас, за даними Кремля, Путін заявив, що для деескалації конфлікту на Донбасі необхідно, «перш за все, виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу, що призводять до жертв серед мирного населення».

Президент Франції Емманюель Макрон погодився на зустріч лідерів «нормандського формату».

21 липня на Донбасі розпочалося нове перемир’я.