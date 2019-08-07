Кремль розповів свою версію телефонної розмови Зеленського і Путіна

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що для деескалації конфлікту на Донбасі необхідно, «перш за все, виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу, що призводять до жертв серед мирного населення». Про це повідомила пресслужба Кремля після розмови, що відбулася 7 серпня.

Підтримувані Росією бойовики останнім часом не повідомляли про загибель цивільних внаслідок обстрілів.

Володимир Зеленський на нараді з силовиками заявив, що телефонував Путіну через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків, внаслідок яких 6 серпня загинули четверо українських військових.

«Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближає до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей», – процитував Зеленський свої слова до російського лідера.

Як повідомили в Кремлі, під час розмови сторони наголосили на важливості неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування.

«Підтверджена також виняткова важливість послідовної реалізації Мінських домовленостей, включаючи юридичні аспекти надання «ДНР» і «ЛНР» особливого статусу. У цьому контексті наголошено на необхідності конструктивного діалогу між сторонами, в тому числі в рамках мінської Контактної групи. Домовлено про активізацію роботи по поверненню утримуваних осіб. Обговорювалися перспективи взаємодії в «нормандському форматі», – заявили в Кремлі.

Володимир Зеленський, зі свого боку, додав, що планує сьогодні провести розмови також із іншими лідерами країн-учасниць «нормандського формату» – канцлером Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном.

«Потрібно невідкладно, у найближчий час зустрітися з лідерами нормандської четвірки. Подивитись одне одному в очі. І припинити цю війну», — наголосив Зеленський.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.