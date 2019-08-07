Генштаб: від початку перемир’я на Донбасі загинули 6 військових, 9 – поранені

Шість українських військових загинули, ще дев’ять – поранені від початку дії нового перемир’я на Донбасі 21 липня, повідомив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

«Цього місяця – четверо військових, які загинули вчора. Це був постріл із гранатомета, до якого була прикручена міна 82-міліметрового міномета, яка влучила прямо в окоп, де військові ЗСУ проводили інженерні роботи на своїх позиціях», – повідомив Хомчак після наради президента з силовиками 7 серпня.

Він заявив, що такого типу обстріли «дуже рідкісні», але вони є. Українські військові були готові відповісти на обстріл підтримуваних Росією бойовиків 6 серпня, але ті залишили свої позиції, додав Хомчак.

Він також повідомив, що від початку доби 7 серпня обстрілів на Донбасі не було.

ЗСУ дотримуються домовленостей із перемир’я, але готові «у випадку непрогнозованої ситуації до оперативного реагування», сказав Хомчак, звертаючись до Зеленського.

Водночас президент України повідомив, що 7 серпня провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним через загибель чотирьох українських військових унаслідок обстрілу на Донбасі 6 серпня.

«Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближає до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей», – процитував Зеленський свої слова до російського лідера.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.