Радіо Свобода Daily: Через загибель військових Зеленський закликав Путіна, Меркель і Макрона зустрітися якнайшвидше

Четверо українських військових загинули на фронті

На Донбасі чергове загострення ситуації. Четверо українських військових загинули на фронті 6 серпня, повідомило Міністерство оборони України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріл, унаслідок якого загинули четверо українських військових, «спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому».​ Він закликав президента Росії Володимира Путіна, президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Анґелу Меркель якнайшвидше провести переговори.

Напередодні Зеленський змінив командувача Об’єднаних сил. Він звільнив генерал-лейтенанта Олександра Сирського і призначив на його місце Володимира Кравченка, який був командувачем військ оперативного командування «Північ». А верховним головнокомандувачем ЗСУ вже понад 2,5 місяці є саме він – новий президент України. Як Зеленський воює з Росією на Донбасі, читайте в матеріалі.

ДБР vs Порошенко

ДБР повідомило, що розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через український державний кордон колишнього президента України Петра Порошенка. Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який розповідали журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») у своєму розслідуванні «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка».

Петро Порошенко завжди перетинав кордон у повній відповідності до закону, повідомила партія «Європейська солідарність». А «підроблені документи» існують лише в «хворобливій уяві» недругів Порошенка, мовиться в повідомленні. «На [ексзаступника АП часів Віктора Януковича] Андрія Портнова та його «хлопчиків за викликом» із Державного бюро розслідувань, яке цей відомий поплічник Януковича отримав в концесію від нової влади, очікує велике розчарування», – заявили в партії.

Хто стоїть за командою Зеленського в Харкові?

«Слуга народу» отримала приголомшливу перемогу на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня, та, схоже, виявилась до цього зовсім не готовою. Регіональні осередки формували волонтери й місцеві активісти, які через оголошення дострокових виборів не мали достатньо часу на залучення кадрів. Тому центральному офісові, очевидно, довелось шукати надійних людей, яким би можна було довірити той чи інший регіон. Вони не завжди публічні, але саме вони – реальне обличчя влади. Хто ці тіньові «диригенти»? «Схеми» вирішили дослідити, хто з представників команди Зеленського опікувався списками майбутніх депутатів і хто має безпосередній вплив на роботу президентської партії в регіонах. Першим звернули увагу на Харків. Адже саме там навесні цього року у ЗМІ заговорили про так званого «тіньового куратора» штабу команди Зеленського на виборах. Його ім’я – Вадим Слюсарєв. Про його роль і зв’язки з мажоритарниками – у матеріалі.

«ЗЕшкола» для «Слуги народу»

Лікарі, бізнесмени, продавці, сценаристи, адвокати, прокурори, журналісти, спортсмени – серед новообраних депутатів партії «Слуга народу» є представники найрізноманітніших професій і занять. Протягом семи днів усі вони – ті, хто в списках, і ті, хто переміг на мажоритарних округах, – проходили інтенсивне навчання в місті Трускавці, безпосереднього в п’ятизірковому готелі «Ріксос-Прикарпаття». Майбутні політики вивчали політичну стратегію, публічну політику, макроекономіку тощо. Курс лекцій для майбутніх депутатів розробила Київська школа економіки. Журналісти Радіо Свобода спостерігали за процесом навчання і знайомились із новими «народними слугами». Дивіться відео ↓

Верхівку угруповання «ДНР»​ звинувачують у зраді ідей «русской весны»​

В угрупованні «ДНР» фактично з’явилася проросійська опозиція. Наприкінці липня у Донецьку не дали провести мітинг проти повернення окупованих територій до складу України. Чому сепаратисти бояться зміни курсу донбаських псевдо-«республік»? І як ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» Пушилін і Пасічник обґрунтовують необхідність так званого «особливого статусу» Донбасу? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

​У Росії подружжя хочуть позбавити батьківських прав за протест

Прокуратура Москви хоче позбавити батьківських прав подружню пару, яка прийшла з однорічним сином на акцію протесту 27 липня. У відомстві стверджують, що батьки під час мітингу передали малолітню дитину «третій особі», і через це хлопчик зазнав небезпеки і нібито зазнав фізичної та моральної шкоди. Також там додають, що батько дитини не має права голосу на виборах у Москві, бо має лише тимчасову реєстрацію в російській столиці. Імена в публікації не вказані.

Про колишнього «беркутівця», який командував розгоном у Москві

Під час розгону протестувальників на мітингу в Москві 3 серпня помітили колишнього командира київського спецпідрозділу «Беркут». В Україні Сергій Кусюк є фігурантом розслідування злочинів проти Майдану. У листопаді 2013 року він і його підлеглі у Києві розганяли студентів, які не погоджувалися з відмовою влади від євроінтеграції. Після цього на Майдан вийшли сотні тисяч людей. Хто такий Кусюк – у матеріалі.

​Кулішеві – двісті

Сьогодні, 7 серпня, минає 200 років від дня народження Пантелеймона Куліша – письменника, мовознавця, філософа, історика. Це людина, яка у ХІХ столітті багато що робила в Україні вперше. Він автор першого українського історичного роману, розробив першу українську фонетичну абетку, перший почав перекладати Біблію українською мовою. Його навіть хотіли зобразити на тисячегривневій купюрі, але в підсумку Нацбанк надав перевагу академікові Вернадському, а Кулішеві присвятив ювілейну монету.

Роман Куліша «Чорна рада» описує те, що відбулося з Україною у 2019 році, вважає філософ і журналіст Володимир Єрмоленко. Про постать Пантелеймона Куліша і його внесок у становлення українства читайте в інтерв’ю.

А чи знали ви, що «Чорна рада» існує у двох різномовних версіях? Українською і російською мовами, тотожних за сюжетом, але відмінних у багатьох деталях і навіть сценах. Більше про це і ще 12 фактів про «Чорну раду», про які ви не знали, читайте за лінком.

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