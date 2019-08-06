«Європейська солідарність»: Порошенко завжди перетинав кордон законно

П’ятий президент України Петро Порошенко завжди перетинав кордон у повній відповідності до закону, повідомила партія «Європейська солідарність».

«В усіх випадках, коли Петро Порошенко перетинав державний кордон, він робив це у повній відповідності із законом. Це так само стосується і вильоту на Мальдіви на початку 2018 року. На [ексзаступника АП часів Віктора Януковича] Андрія Портнова та його «хлопчиків за викликом» із Державного бюро розслідувань, яке цей відомий поплічник Януковича отримав в концесію від нової влади, очікує велике розчарування», – заявили в партії.

Згідно з повідомленням, «підроблені документи» існують лише в їхній хворобливій уяві».

6 серпня ДБР повідомило, що розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через український державний кордон колишнього президента України Петра Порошенка.

Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який розповідали журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») у своєму розслідуванні «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка».

Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становило понад 14 мільйонів гривень.

Журналісти програми припустили, що президент України Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.

Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, «по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників».