Згадати все: фігуранти «Схем» йдуть у Раду

21 липня українці достроково обиратимуть нову Верховну Раду. Частину депутатів – за партійними списками, частину – мажоритарниками в округах. Та чимало прізвищ осіб серед кандидатів вже є добре знайомими виборцям. Дехто з них має сумнівну чи суперечливу репутацію. І серед тих, хто ймовірно отримає депутатський мандат і своє крісло на Грушевського, 5 – є фігуранти розслідувань «Схем».

​Центр Разумкова з 5 по 11 липня провів опитування, згідно з яким 5-відсотковий бар'єр долають п’ять партій: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Голос», «Європейська солідарність» та «Батьківщина». Враховуючи похибку, близькі до проходження в парламент ще дві політсили. «Сила та честь» Ігоря Смешка та «Опозиційний блок». Це дані серед тих українців, які точно голосуватимуть і вже визначилися з симпатіями.

​Пізніше свої дані опублікували у Київському міжнародному інституті соціології (КМІС) – хоч і з дещо різними цифрами, але схожою тенденцією. Відповідно до результатів їхнього опитування, проведеного 3-13 липня, партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя» та «Європейська солідарність» долають прохідний п'ятивідсотковий бар'єр. Водночас, за даними КМІСу, партія «Голос» набирає лише 4%. Високі шанси на потрапляння до парламенту мають також партії «Батьківщина» та «Сила і честь». Це також дані серед українців, які голосуватимуть і визначилися із вибором.

Аналіз списків кандидатів в депутати показав, що серед тих, хто вже фактично гарантував собі мандат, опинившись на прохідних позиціях, є фігуранти розслідувань «Схем».

«Опозиційний блок» – політична партія, яка зібрала колишніх членів Партії регіонів. Серед них також фігуранти численних кримінальних проваджень, як то міський голова Одеси Геннадій Труханов та очільник Харкова Геннадій Кернес.

«Це дуже правильно для людей, щоб вони знали нас в обличчя», – виголошував на з’їзді партії Кернес у червні цього року.

Добре знайоме обличчя в «Опозиційному блоці» – Віталій Хомутиннік. Він – 11-й номер у партійному списку.

​Хомутиннік – один із найбагатших депутатів Верховної Ради. Він володіє 40-метровою яхтою «Апостроф» і літаком бізнес-класу «Гольфстрім» G280, користування яким не вказано у його деклараціях.

Але у 2016 році «Схеми» показали, як парламентар неодноразово користується цим приватним літаком.

Наприклад, 27 серпня 2016 року журналісти зафіксували, як автівки, на яких їздить народний депутат Хомутиннік, чекали біля ВІП-терміналу. Того разу літак до Києва прямував із французької Ніцци. На ньому – бортовий номер VP-CVH, де останні дві літери – ініціали Віталія Хомутинніка.

​Попри те, що вихід пасажирів із терміналу закривало авто охорони, журналістам тоді вдалося зняти і самого Віталія Хомутинніка.

​Коштує літак «Гольфстрім» G280 близько 25 мільйонів доларів.

Сам депутат після того, як журналісти показали його перельоти, уникнув відповіді на пряме запитання щодо власності, заявивши, що в нього «немає літака».

Тоді в його декларації «Схеми» не знайшли ані яхти, ані літака – Хомутиннік записав їх на офшорну фірму на Кайманових островах, і не вказав користування цим майном, як того вимагає логіка антикорупційного законодавства. Ховати елітне майно подібним чином згодом стало розповсюдженим трюком серед народних обранців.

Проблемні місця в декларації в частині майна «Схеми» виявляли і в іншого кандидата в народні депутати.

​Олексій Горащенков – 14-й номер у списку партії «Сила і честь» – політсили ексголови Служби безпеки України Ігоря Смешка.

Сам Смешко декларував місією своєї партії – проведення до всіх гілок влади «справжніх патріотів і професіоналів».

​Схоже, на його думку, одним із таких професіоналів партії «Сила і честь» є Горащенков.

Він – донедавна не публічна людина в політиці, колишній співробітник Адміністрації президента Порошенка.

​Широку відомість він здобув завдяки викривальниці Національного агентства з питань запобігання корупції. У 2017 році Ганна Соломатіна – колишня директорка одного з департаментів НАЗК – виступила із сенсаційною заявою, назвавши Горащенкова куратором агентства від президента.

«Мене особисто з двома колегами у вересні викликали до Адміністрації президента – так званий куратор за НАЗК пропонував, щоб усі перевірки, проекти рішень, про які будуть винесені на засідання НАЗК, у першу чергу розглядалися в Адміністрації президента, а потім уже на засіданнях НАЗК», – заявила тоді Соломатіна.

​Хоча офіційно в Адміністрації Порошенка тоді заперечили свій вплив на Нацагентство, «Схеми» вирішили придивитися до Олексія Горащенкова – зокрема, його декларації. І побачили у ній об'єкт незавершеного будівництва – великий будинок на майже 600 квадратів.

​Що це за нерухомість?

Як нам вдалося встановити, мова йде про маєток у старовинному центрі Києва – Подільському районі. Судячи з історичних знімків Google Earth – зведений на місці вирубаних дерев.

​Землю під ним дружина Олексія Горащенкова Ганна рішенням Київради отримала безоплатно під будівництво ще у 2005 році.

У декларації чиновника будинок значиться як об’єкт незавершеного будівництва, але недобудом його не назвеш. Тут живуть люди, територія прибрана, а вечорами у вікнах горить світло. Тобто, він лише формально не введений в експлуатацію – йшлося у розслідуванні.

Через це той будинок, наприклад, не вдалось тоді знайти в реєстрах нерухомості. Натомість вранці можна було побачити, як чиновник виїжджає з нього на роботу.

​Існує практика спеціального невведення будинку в експлуатацію, пояснювали тоді юристи. Адже оформлення власності тягне за собою фінансові витрати, та й дорікнути у незаконному збагаченні буде важко. Сам Горащенков від будь-яких коментарів тоді відмовився.

Ще одне непересічне майно журналісти «Схем» виявили у майбутнього депутата від президентської політсили.

​«Нове обличчя» нового парламенту – Андрій Холодов. У нього прохідне місце у списку партії «Слуга народу» під номером 22. Як раніше виявили журналісти, кандидат поки що мешкає поміж двома країнами – Україною та Австрією.

​«Схеми» проаналізували дані, отримані від джерел у Державній прикордонній службі, і встановили, що сукупна тривалість перебування Холодова за кордоном більша, ніж дозволено вимогами законодавства щодо безперервного проживання кандидата в депутати в Україні протягом останніх п’яти років.

Найбільш показовий – 2015 рік: Андрій Холодов щонайменше 204 дні протягом цього року перебував за межами України. Журналісти проаналізували дані його перельотів з початку січня по кінець грудня, переважна більшість яких – до Відня. І саме там, в елітному районі австрійської столиці – «Схеми» знайшли маєток Холодова, оформлений на його дружину.

​Розташований він на вулиці Лайнцер штрасе, а його вартість, відповідно до інформації з реєстру – близько 6 мільйонів євро. Це за нинішнім курсом – 175 мільйонів гривень.

​Та ключове, на що раніше «Схеми» звернули увагу – це родинні зв’язки Холодова. Як виявилось, він є близьким до родини кума Путіна – проросійського політика Віктора Медведчука.

І цей зв'язок – через дружину Медведчука Оксану Марченко, яка є хрещеною дітей Андрія Холодова та його дружини Катерини Шаховської. Це можна побачити з численних фотографій у соцмережі.

Ось тут на фото Оксана Марченко позує з Катериною Шаховською.

​А на цій світлині Марченко обіймає двох хлопчиків і підписує: «мої старші хрещеники».

​А тут на фото Марченко у церкві, тримає на руках маля – позаду неї можна побачити Медведчука, він ліворуч. І праворуч – власне, сам Андрій Холодов.

​У партії «Слуга народу» у свою чергу заявили, що не бачать проблемою таке кумівство, та й взагалі вважають це виключно родинними зв’язками між дружинами Медведчука та Холодова. Сам кандидат в депутати на прохання про коментар не відповів.

А згаданий кум Путіна після багаторічного перечікування за лаштунками політики – вже повністю повертається у політику публічну.

​Залишивши крісло глави Адміністрації президента Кучми у 2005 році, Віктор Медведчук досі не обіймав державних посад і не обирався у Верховну Раду. Тепер він – третій у списку «Опозиційної платформи – За життя». Передувало цьому об'єднання громадської організації Медведчука «Український вибір» із партією «За життя» Вадима Рабіновича у 2018 році.

​А потім – із колишніми регіоналами з групи Фірташа-Льовочкіна-Бойка.

Ще «Схеми» влітку 2018-го першими навели докази того, що Віктор Медведчук готується до виборів, скуповуючи медіаактиви. Зокрема, розповіли, що «телеканал 112» перейшов у орбіту Віктора Медведчука через наближеного до нього Артема Марчевського – продюсера телеканалу. Сам Марчевський тепер теж балотується від «За життя» – по «мажоритарці».

​У 2018-му «Схеми» виявили значний нафтогазовий ресурс Медведчука у Росії. Йдеться про те, що компанії його дружини Оксани Марченко вдалося обійти ключових гравців на російському нафтогазовому ринку і отримати доступ до одного з трьох найбільших нафтогазових родовищ Російської Федерації – Гавриківського – запаси якого оцінюють у десятки мільйонів тонн.

​Сам Віктор Медведчук підтвердив інформацію з розслідування.

За рік, у 2019-му, частка Оксани Марченко у нафтовидобувній компанії «НЗНП Трейд» збільшилася із 50,1% до 61%.

​І вже в червні «Схеми» показали, як росте інфраструктура навколо Гавриківського нафтогазового родовища у Ханти-Мансійському окрузі в Росії, яке освоює родина Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Це фото з останнього звіту, опублікованого на офіційному сайті компанії «НЗНП Трейд».

Нафтогазовий бізнес оточення Віктора Медведчука має і в Україні. У 2017-му «Схеми» розповіли, як російська державна корпорація «Роснєфть» продала свої активи в Україні швейцарській фірмі Glusco Energy. Це дочірня структура швейцарської фірми Proton Energy Group. Її офіційний власник – ізраїльський бізнесмен Нісан Моісеєв. Журналісти фіксували його в тому ж 17-му році в компанії Віктора Медведчука. Вони прилетіли на одному приватному літаку.

​Ця зустріч тоді збіглася у часі із «зачищенням» ринку імпорту скрапленого газу України під нового гравця, яким став той самий Нісан Моісеєв. Наприкінці 2016 року в традиційних імпортерів скрапленого газу почалися проблеми: діями СБУ, Мінекономрозвитку та митниці був зупинений його імпорт, і майже одночасно з’явилися фірми, які почали імпортувати великі обсяги скрапленого газу з Росії.

Політична сила Медведчука-Рабіновича-Бойка «За життя» має високі шанси посісти друге місце у виборчій парламентській гонці, заручившись передусім підтримкою виборців, які поділяють ідеї дружніх відносин між Україною та Росією.

​Партія «Народний фронт», яка у цьому скликанні входила до складу коаліції в парламенті, участі у нових дочасних виборах брати не буде. Та не зважаючи на це, значна частина колишніх депутатів, які проходили і по списку «Народного фронту», і перемагали на мажоритарних округах як висуванці цієї політичної сили, знову спробують отримати депутатський мандат.

​Влітку 2018 року «Схемам» вдалося викрити діяльність тютюнової фабрики в містечку Жовті Води на Дніпропетровщині, яка реалізує свою продукцію, уникаючи сплати за акцизний збір.

Тоді журналісти зробили контрольну закупівлю цигарок і віддали на експертизу, аби перевірити, чи справжні акцизні марки наклеєні на пачки.

​Результат експертизи приголомшив. Із 11 акцизних марок справжньою виявилася лише одна.

​Тобто, з 11 пачок сигарет «Пулл» держава отримала сплату у вигляді акцизу лише за одну. Вдесятеро більша сума, яку мали сплатити з решти, десяти пачок, у бюджет не потрапила.

Тоді «Схемам» вдалося з'ясувати, що серед керівництва тютюнової фабрики є люди, наближені до Миколи Мартиненка з «Народного фронту». А сама фабрика відкривалася за сприяння народного депутата від того ж «Народного фронту» Олега Кришина.

​Сам Кришин після виходу розслідування «Схем» ​відкинув свою причетність до підприємства, а податківці взялися розслідувати можливе ухилення тютюновою фабрикою від сплати податків на суму понад 2 мільйона гривень.

Нині Олег Кришин балотується в нову Раду по мажоритарному округу номер 34 на Дніпропетровщині, де і працювала ця фабрика.

Ще один фігурант наших розслідувань, який йде до парламенту – чинний народний депутат та відомий столичний забудовник Максим Микитась. Балотуватися він вирішив як самовисуванець по 206-му окрузі на Чернігівщині, де він й переміг у 2016 році і пройшов у народні депутати.

​«Я йду на 206 окрузі, да, я не можу покинути своїх виборців», – так пояснював своє рішення йти на вибори в Раду кандидат Микитась у червні цього року.

​Вперше про Максима Микитася «Схеми» розповіли у 2017-му в історії про «Сонячну Рів’єру» – одне з найскандальніших будівництв Києва на березі Дніпра в межах берегової захисної смуги. Під час акцій протесту проти тієї забудови навіть стріляли.

«Сонячна Рів’єра» позиціонується як житловий комплекс державної корпорації «Укрбуд», очолюваної на той момент Микитасем. Місцева громада від початку виступала проти і вимагала зупинити будівництво на території пам’ятки ландшафту та всупереч генеральному плану міста: адже ці висотки потрапляли у 100-метрову прибережну захисну смугу, де таке будівництво заборонено.

Натомість забудовник вигадав, як обійти цю заборону – назвавши це будівництвом на березі не великої ріки Дніпро, а Русанівської протоки, частини Десенки. А значить – можна зводити будинки за 50 метрів від води.

​Зрештою, попри протести громадськості «Рів’єру» все ж добудували.

Позиції забудовника Микитася на столичному ринку посилювались приятелюванням з мером Києва. Так, влітку 2017 року «Схеми» фіксували, як Максим Микитась та столичний голова Віталій Кличко разом повертались з Італії одним приватним літаком.

​Кличко тоді розповідав, що випадково зустрів Микитася в Неаполі і заплатив за свій чартерний переліт. Конфлікту інтересів він в цьому не вбачав.

«Чим я порушую закон?, – заявив тоді журналістам міський голова Києва. – Я можу спілкуватись з будь-якою людиною. Я купую квиток, і з ними лечу в одному літаку. Це не означає, що нас пов’язують якісь корупційні схеми».

​Ім’я Максима Микитася також з’явилося у розслідуванні «Схем» про Шулявську розв’язку у центрі Києва, тендер на реконструкцію якої виграла фірма помічника народного депутата, а сам конкурс на обрання підрядника будівництва провели з численними порушеннями.

​Зокрема, друга компанія, яка змагалася за право реконструювати Шулявський міст, мала фінансову спорідненість з фірмами Микитася і його дружини. Ця ж фірма подала підроблену довідку про свій досвід, через що навіть відкрили кримінальне провадження.

А нещодавно Антимонопольний комітет оштрафував обидві компанії, які пов’язані з Микитасем і які брали участь у тендері – на понад 100 мільйонів. Обидві ці фірми заявили, що оскаржуватимуть це рішення.

Навесні 2019 року «Схеми» показали, як одразу декілька сьогоднішніх кандидатів у народні депутати ймовірно заробляли на аферах в енергетиці.

Один із них – це Ігор Кононенко – один з найвпливовіших соратників Петра Порошенка.

​Та Григорій Суркіс – бізнесмен, почесний президент Федерації футболу України.

​У фільмі-розслідуванні «П. дав добро» журналісти оприлюднили аудіозаписи телефонних розмов, у яких ключовий фігурант схеми із виведення сотень мільйонів гривень з українських обленерго – екс-голова правління фірми «Енергомережа» Дмитро Крючков спілкується з Ігорем Кононенком та братами Григорієм та Ігорем Суркісами.

Під час спілкування вони обговорюють у тому числі незаконні способи отримання та збереження контролю над обласними енергопостачальними компаніями «Запоріжжяобленерго», «Черкасиобленерго» та «Харківобленерго», контрольні пакети акцій в яких належать державі.

​Офіційне слідство встановило, що частина одержаних від цих підприємств грошей переводилася у готівку. Очевидно, аби розподілитись між різними учасниками корупційної схеми. Судячи з отриманих нами записів розмов, Крючков регулярно давав вказівки відвозити різні суми грошей у офіс футбольного клубу «Динамо», братам Суркісам.

Крючков: Ігоре Михайловичу!

Суркіс: Так. Так, Дімо.

Крючков: Маленьке питання. Дивіться. Чи зараз відправляємо на Р, так?

Суркіс: Так.

Крючков: Або воно вже лежить на вулиці Московській і за 10 хвилин буде у вас в офісі.

Суркіс: Так скільки?

Крючков: Свєто, скільки? 20, 18.

Суркіс: Нехай, вези до мене в офіс.

Чи мав фінансову вигоду зі схем Суркісів-Крючкова – депутат Ігор Кононенко, якому останній, виявляється, регулярно звітував?

Про отримання Кононенком грошей у той же період свідчить, зокрема, ця розмова між Крючковим та Суркісом. У ній соратника президента називають по батькові – «Віталійовичем».

Крючков: Дивіться, завтра я десь до 12, у мене вже буде чотири нуль нуль, які я ось це накопичував. І о 14-й годині в мене буде зустріч по бюджету минулого місяця з товаришем. Ось. Тому – може я зраночку візьму-завезу це все до Оксани в приймальню?

Гр. Суркіс: Я не зовсім розумію. З ким у тебе буде зустріч по бюджету?

Крючков: З Віталійовичем. З Віталійовичем.

Гр. Суркіс: Ага.

Крючков: Він же просив щодо минулого місяця дати звіти…

Гр. Суркіс: Ну

Крючков: За цими звітами – як би, я там напишу і те, що вже ми дали Ігорю і те, що…

Гр. Суркіс: Йому належить?

Крючков: І те, що йому належить?

Гр. Суркіс: А скільки йому належить?

Крючков: Йому – десь 430. 430 там «із хвостиком».

Гр. Суркіс: Ну, добре, віддавай.

І Кононенко, і Суркіс після виходу розслідування свою причетність до схем з виведення мільйонів гривень заперечили. А пізніше – вирішили йти до нової Верховної Ради.

Утім, кандидатські шляхи Кононенка та Суркіса розійшлись. Кононенко балотується до парламенту не від політсили свого давнього товариша Порошенка, а самовисуванцем – по округу номер 94 на Київщині.

А от Григорій Суркіс обрав «Опозиційну платформи – За життя», нині він – кандидат у народні депутати під 17-м номером у списку партії.

Компанію у боротьбі за депутатський мандат їм складає Світлана Кузьмінська, яка також фігурує у розслідуванні щодо енергетичної афери.

​Вона – колишня очільниця «Черкасиобленерго». Підприємства, з якого виводилися кошти на користь структури Дмитра Крючкова в інтересах братів Суркісів.

​Ось вона, схоже, замість Крючкова піднімає слухавку його телефону, і віддає водію вказівку завезти 600 тисяч доларів у приймальню Суркісів.

Андрій: Так, Дмитре Васильовичу.

Світлана: Ні. Це Світлана.

Андрій: Так, Світлано.

Світлана: Андрію, ти, так?

Андрій: Так, я. Так.

Світлана: Андрію, слухайте, потрібно поїхати в «Саваж», забрати гроші і 600 завезти до приймальні Ігоря Михайловича.

Андрій: Ігоря Михайловича, так?

Світлана: Ігоря-Ігоря, так. Ось. І решту – в офіс.

Андрій: Ага. Те, що дадуть 600 привезти Ігорю Михайловичу, а решту – завезти в офіс і віддати Наташі?

Світлана: Так-так-так.

Андрій: Добре. Я зрозумів.

​Зараз Світлану Кузьмінську підтримує «Батьківщина» на чолі з Юлією Тимошенко. Саме від цієї партії вона балотується по 194-му округу у Черкасах.

​Діяльності «Батьківщини» та безпосередньо її багаторічній лідерці також присвячені кілька розслідувань «Схем».

​У цьому році під час президентських виборів журналісти звернули увагу на підозрілість фінансових операцій «Батьківщини», яка за 8 місяців зібрала з українських громадян майже 160 мільйонів гривень.

​Люди несли гроші цілими родинами, а серед благодійників – зокрема, пенсіонери та студенти. Утім, дехто з них спростував, що справді робив такі пожертви на користь «Батьківщини».

«Схеми» звернули увагу не лише на цифри, але й на підозрілість фінансових операцій, які супроводжували ці благодійні внески. Наприклад:

абсолютно різні люди, немов змовились, вносили однакові суми – найчастіше зустрічаються внески або по 15 або по 150 тисяч гривень;

одна особа здійснювала однакові платежі на рахунок Батьківщини декілька разів у банківських установах в різних містах;

гроші жертвували цілими родинами в один період часу;

однакові за розміром пожертви одними й тими самими людьми переказувалися по декілька разів в короткі проміжки часу.

​Тоді журналісти вирушили до спонсорів «Батьківщини», згаданих в офіційній звітності, щоб пересвідчитися, чи дійсно вони перераховували гроші на користь партії. Багато хто підтвердив, що дійсно перераховував гроші партії. Але виявилися й ті, хто про пожертви внесені від їхнього імені нічого не знає.

Сама лідерка «Батьківщини» тоді наполягала, що всі видатки її партії – абсолютно публічні.

​«НАЗК може розслідувати ці справи. Ми відкрити. Все абсолютно робиться публічно. Всі доходи, всі видатки абсолютно публічні. Ми – опозиція, в нас немає силових структур. Якщо треба розслідувати наші дії – ми відкриті для цього повністю», – зазначала тоді Тимошенко.

П’ятий президент України Петро Порошенко веде до парламенту новостворену партію «Європейська солідарність».

​Утім, його «Солідарність» змінила не лише назву на «Європейську Солідарність», але й кандидатів у своєму виборчому списку – наповнивши його ветеранами, медиками, блогерами.

​Окремі народні депутати, які входили у найближче оточення екс-президента Порошенка, але разом із тим найбільше дискредитували його, у списку – відсутні. Вони намагаються потрапити у Верховну Раду завдяки перемогам на одномандатних округах.

Наприклад, Олександр Грановський бореться за мандат по 169-му окрузі в Харкові.

​Олександра Грановського за часів Порошенка у ЗМІ називали куратором правоохоронної системи та судів. Він був постійним героєм матеріалів «Схем» завдяки скандальним зустрічам із високопоставленими особами.

Вперше журналістам вдалося зафіксувати його «чаювання» у 2016 році: Олександр Грановський ходив із чайником від столика до столика, проводячи переговори із ексміністром Володимиром Демчишиним, директором Київського інституту судових експертиз Олександром Рувіним, з главою окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком.

​Згодом автівки Олександра Грановського вдалося фіксувати біля Адміністрації президента Порошенка, коли туди приїздив очільник СБУ.

Біля СБУ, коли туди приїздив президент.

​Вдома у Порошенка, коли туди приїздив очільник НАБУ Артем Ситник.

І біля Генпрокуратури.

​До того ж, ретельний аналіз «Схем» показав, що реальний спосіб життя депутата, порівняно із задекларованим, справді може свідчити про існування додаткового, неофіційного джерела доходу.

Водночас тоді депутат на питання журналістів щодо згаданих фактів не відповів.

Петро Порошенко також невдовзі може змінити своє президентське крісло на депутатське. Він, як і Юлія Тимошенко – перший номер своєї партії.

​«Нема ніякої потреби нікому нагадувати про те, скільки було зроблено за останні п’ять років», – виголошував Порошенко на з’їзді своєї партії у червні цього року.

​Дійсно, за п’ять років президентства Петро Порошенко та його найближче оточення були фігурантами численних журналістських розслідувань – як в Україні, так і за кордоном.

Саме «Схеми» викрили оборудку, за якою гектар елітної землі у столиці Київрада безоплатно передала у власність структурі, пов’язаній із Петром Порошенком.

​Більше гектара коштовної землі на Печерську в 2009 році Київрада безоплатно передала у власність структурі, пов’язаній із Петром Порошенком та Ігорем Кононенком.

​Ошатний маєток iз тенiсним кортом – власність народного депутата Ігоря Кононенка.

А ділянка самого експрезидента – розташована навпроти.

Раніше правоохоронні органи розслідували кримінальне провадження за фактом руйнування історичної пам’ятки – земляного валу Київської фортеці, який був частково зруйнований будівельною технікою, що мала звести маєток для Порошенка. Та після обрання його президентом тодішня міліція швидко закрила справу.

​Не зміг приховати Порошенко і свою таємну відпустку на Мальдіви у січні 2018-го. «Схеми» знайшли острів, на якому зупинявся він, дізнались, яким літаком туди діставався, та порахували, скільки витратив на свій таємний відпочинок.

​Із достовірних джерел журналістів стало відомо, що президент Порошенко відпочивав на Мальдівських островах з 2 по 8 січня в п’ятизірковому курортному готелі Cheval Blanc, що складається лише з приватних віл посеред Індійського океану.

​З аеропорту Мале, куди президент та його гості прилетіли чартером, вони дістались острівного курорту. Восьмеро дорослих і двоє дітей оселились на найдорожчій віллі курорту, яка розташована на окремому острові.

​Перебуваючи за кордоном Петро Порошенко, вочевидь, прагнув секретності. Принаймні, на курорті фігурував під ім’ям містер Петро Інкогніто (Юкрейн). Це – типова послуга для курорту такого рівня – забезпечення повної анонімності на прохання гостя.

Люблять відпочивати на найдорожчих курортах світу і представники нової команди Петра Порошенка.

​Ірина Луценко – дружина генпрокурора Юрія Луценка і номер 15 у списку «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

Минулорічний відпочинок родина генерального прокурора провела на Сейшельських островах.

Острів Мае, пляж Бе-Лазар. Там розташований найдорожчий готельний комплекс Сейшельських островів Four Seasons Resort. Гостям пропонують відпочинок у віллах із басейнами, з виглядом на гори та Індійський океан.

​Саме в цьому комплексі Луценки орендували дві вілли категорії «на пагорбі з видом на океан» на 8 ночей – з 3 по 11 січня 2018 року.

​На офіційному сайті Four Seasons тоді вказувалось, що вілли такої категорії мають площу 186 квадратних метрів, з басейнами і «незабутнім панорамним видом на бірюзові і блакитні води затоки і навколишні його гори». На офіційному сайті готелю також йшлося, що середня вартість оренди однієї такої вілли на той момент – 2648 євро за добу.

Таким чином, восьмиденна оренда однієї вілли складала орієнтовно 21184 євро, двох – 42368 євро. Крім цього, «Схеми» тоді встановили, що родина Луценків також оплатила на курорті додаткові послуги – в тому числі харчування – десять з половиною тисяч євро. Готівкою. Найвитратніші серед них – оренда гелікоптера (1 440 євро) та витрати в магазині сувенірів (1 265 євро).

​Таким чином, сукупно витрати на відпочинок усієї родини чиновника склали більше ніж 52 тисяч євро.

Сам генеральний прокурор тоді заявив, що наявні у його родини кошти «дозволяють такі речі» і згадав про «середній клас».

Незадеклароване коштовне майно, підозріле партійне фінансування, ймовірна причетність до виведення грошей з напівдержавних компаній, нафтовий бізнес та «русский мир». Тут згадані далеко не всі фігуранти «Схем», які нині є претендентами на крісло в новому парламенті. Але майже всі вищезгадані особи мають високі шанси отримати депутатський мандат. Мандат на представлення, в першу чергу, інтересів українців. Разом з ними до парламенту зайдуть ще десятки обранців, чия діяльність стане предметом уже нових досліджень «Схем».