«Команда Фі». Хто лишився вірним Фірташу та вітав його з днем народження у Відні («СХЕМИ» | №220)

Доля українського олігарха Дмитра Фірташа тісно переплетена з українським політичним життям. В Україні він «вийшов з тіні» за часів Ющенка, став одним зі спонсорів режиму Януковича, а після Революції гідності втік до Австрії. Там його й наздогнало правосуддя – щоправда, не українське. США запідозрили його в корупційних діях і їхній запит на екстрадицію прикував олігарха до Відня на наступні 5 років. І вже наступного тижня Австрія має вирішити, чи екстрадувати його до Сполучених Штатів. І хоча фізична відсутність дещо послабила впливи Фірташа в Україні, але не позбавила його повністю – адже тут залишився великий бізнес, медіа-імперія та представництво в Раді. Проте весь цей час поруч із Фірташем – його вірні політичні соратники з проросійськими поглядами. На чолі з Юрієм Бойком, який має один із найвищих рейтингів як потенційний прем’єр-міністр. Нещодавно Фірташ відзначив у столиці Австрії свій день народження, куди традиційно з’їхалися впливові українські політики та бізнесмени. «Схеми» розповідають, хто був серед іменитих гостей олігарха.​