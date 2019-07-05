«Зе!кандидати»: «нові обличчя» із сумнівним минулим. Хто йде в Раду від «Слуги народу» («СХЕМИ» | №222)

Чи дійсно всі кандидати від «Слуги народу» – «нові обличчя» з бездоганною репутацією? «Схеми» прискіпливо проаналізували списки кандидатів найрейтинговішої партії і з’ясували, хто із них має сумнівний політичний бекграунд, зв’язки з екс-соратниками Януковича і кумом Путіна Медведчуком та елітну закордонну нерухомість, вартістю в сотні мільйонів гривень. А також запитали в керівництва партії Зеленського, яка доля чекає на виявлених журналістами сумнівних кандидатів. Про все це – в експериментальному форматі «Чисто «Схеми».