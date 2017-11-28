СБУ отримала матеріали провадження за заявою екс-співробітниці НАЗК Соломатіної – «Схеми»

Служба безпеки України підтверджує отримання матеріалів провадження, розпочатого Національним антикорупційним бюро за заявою колишньої співробітниці Національного агентства з питань запобігання корупції Ганни Соломатіної, яка раніше заявляла про можливі зловживання в НАЗК, повідомив журналістам програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

«Щойно Служба безпеки України отримала від НАБУ у встановленому законом порядку матеріали кримінального провадження, зареєстрованого за оприлюдненою Ганною Соломатіною інформацією щодо можливих зловживань у Нацагентстві із запобігання корупції», – сказав Гуськов.

За його словами, наразі слідчі СБУ розпочали вивчення матеріалів справи. Хто саме буде її розслідувати, він не повідомив.

Разом з тим, зі слів адвоката Богдана Яворського, який представляє Ганну Соломатіну, справа була передана до СБУ ще 27 листопада. На уточнення журналістів «Схем», чи відслідковується процес передачі документів по цій справі, Яворський заявив: «Я навіть не бачив постанови про передачу справи».

Адвокат також звернувся до СБУ із проханням забезпечити охорону екс-співробітниці НАЗК.

Речниця СБУ Олена Гітлянська у коментарі «Схемам» зазначила, що практика надання охорони у відомстві існує, але розглядається у кожному окремому випадку.

14 листопада керівник департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції Ганна Соломатіна заявила, що перевірки е-декларування фальсифікуються, і попросила антикорупційні органи розслідувати факти неправомірних дій, а голову НАЗК Наталію Корчак відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування.

«НАЗК – не є самостійним органом, а повністю контрольований владою. Мене особисто з двома колегами викликали до Адміністрації президента так званий куратор за НАЗК у вересні цього року і пропонував, щоб усі проекти рішень НАЗК спочатку розглядалися в АП, а потім вже на засіданнях НАЗК. Я відмовилась від таких пропозицій», – заявляла Соломатіна.

Пізніше у НАБУ повідомили, що почали розслідування за фактом можливих корупційних дій службових осіб НАЗК. Згодом генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що кримінальне провадження щодо керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції за фактами, оприлюдненими Ганною Соломатіною, планують передати з НАБУ до СБУ.

У НАЗК назвали заяву Соломатіної поширенням «недостовірної інформації негативного змісту з метою дискредитації роботи агентства» і заявили, що подали на неї в суд.

Соломатіна заявляла, що написала заяву на звільнення. У НАЗК, зі свого боку, стверджували, що жінку звільнили 31 жовтня.

Окремо журналісти програми «Схеми» виявили, що перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента України Олексій Горащенков, якого Ганна Соломатіна назвала «куратором НАЗК від Адміністрації президента», мешкає з родиною у великому приватному будинку на Подолі у Києві. Будинок формально не введений в експлуатацію, тому фігурує в декларації чиновника лише у розділі «об’єкти незавершеного будівництва».

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