Суд повернув позовну заяву щодо Соломатіної, НАЗК заявляє про «незмінність обраного курсу»

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що суд повернув позовну заяву до Ганни Соломатіної про захист ділової репутації.

У НАЗК вважають, що суд знайшов «формальний привід» не прийняти до розгляду позовну заяву по резонансній справі про захист ділової репутації.

«На думку суду, відповідно до правил територіальної підсудності: «…відповідач … проживає за адресою …, що територіально відноситься до Голосіївського району м. Києва. …За приписами п. 4 ч. 3 ст. 121 ЦПК України заява повертається у випадку коли справа не підсудна цьому суду». У такий спосіб Шевченківський районний суд Києва самоусунувся від розгляду цієї справи, визнавши себе некомпетентним», – йдеться у повідомленні прес-служби агентства.

Натомість НАЗК заявляє про «незмінність обраного курсу і рішучий намір надати Ганні Соломатіній можливість довести достовірність її тверджень у суді».

14 листопада керівник департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що перевірки е-декларування фальсифікуються, і попросила антикорупційні органи розслідувати факти неправомірних дій, а голову НАЗК Наталію Корчак відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування.

Пізніше у НАБУ повідомили, що почали розслідування за фактом можливих корупційних дій службових осіб НАЗК. Згодом депутат Мустафа Найєм повідомив, що це провадження забрали з НАБУ і передали в СБУ за рішенням генерального прокурора Юрія Луценка.

У НАЗК заяву Соломатіної назвали поширенням «недостовірної інформації негативного змісту з метою дискредитації роботи агентства» і заявили, що подали на екс-співробітницю в суд.

Сама Соломатіна заперечує, що вона – «колишня співробітниця», стверджуючи, що перебуває на лікарняному.