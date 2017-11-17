Найєм: Луценко забрав у НАБУ справу щодо керівництва НАЗК і передав в СБУ

Народний депутат Мустафа Найєм заявляє, що кримінальне провадження щодо керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції за фактами, оприлюдненими екс-співробітницею агентства Ганною Соломатіною, забрали з НАБУ і передали в СБУ.

Як повідомив Найєм на своїй сторінці в Facebook, це зробили за рішенням генерального прокурора Юрія Луценко.

«Це означає, що в подальшому всі процесуальні дії по цій справі, в тому числі обшуки в НАЗК, виїмка документів, допити співробітників агентства і адміністрації президента, будуть проводити співробітники Служби безпеки», – написав депутат.

Наразі в НАБУ і в ГПУ цю інформацію не підтверджують.

Водночас у коментарях до повідомлення Найєма генеральний прокурор Юрій Луценко написав, що для уникнення конфлікту інтересів Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до нього щодо зміни підслідності на СБУ.

«Соломатіна заявила про маніпуляції з перевіркою, у тому числі, Гізо Углави, одного з керівників НАБУ. Для уникнення конфлікту інтересів у слідчих діях підлеглих йому детективів САП звернулася до мене щодо зміни підслідності на СБУ. Я вважаю, що це правильно. P. S. Заяви Г. Соломатіної про її звернення до ГПУ не відповідають дійсності», – написав він.

14 листопада керівник департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна звинуватила керівництво агентства у фальсифікації перевірок е-декларацій чиновників. Пізніше у НАБУ повідомили, що почали розслідування за фактом можливих корупційних дій службових осіб НАЗК, розслідування розпочате 10 листопада.