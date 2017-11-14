НАБУ: проводиться розслідування щодо ймовірних корупційних дій посадовців НАЗК

У Національному антикорупційному бюро України заявляють про розслідування щодо посадовців Національного агентства з питань запобігання корупції.



Як повідомляє прес-служба бюро, розслідування почали за фактом можливого вчинення службовими особами НАЗК, службовим особами інших органів влади та іншими особами у складі організованої групи дій щодо одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, поєднаної з вимаганням такої вигоди за вчинення дій в інтересах вигодонадавача та третіх осіб.

У НАБУ додають, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 10 листопада.

Директор департаменту фінансового контролю й моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна сьогодні звинуватила керівництво агентства, серед іншого, у фальсифікації перевірок е-декларацій чиновників. За словами Соломатіної, вона передала відповідні матеріали в Генеральну прокуратуру й Національне антикорупційне бюро.

У НАЗК цих заяв наразі не коментували.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) має перевіряти електронні декларації на достовірність через офіційні державні реєстри. Єдиний реєстр е-декларацій почав працювати восени минулого року.