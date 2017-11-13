Ситник ознайомився з протоколом від НАЗК і не виключив тиску на НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на запрошення Національного агентства з питань запобігання корупції ознайомився з протоколом про нібито вчинення ним адміністративного правопорушення.

«Ситник Артем Сергійович в порушення частини четвертої статті 12 Закону «Про запобігання корупції» не виконав законні вимоги Національного агентства та надав з порушенням встановленого законом строку запитувані у листі Національного агентства від 18.09.2017 № 41-10/33202/17 копії документів та інформацію, а також надав їх не у повному обсязі, чим вчинив адміністративне правопорушення, що посягає на встановлений порядок управління», – йдеться в повідомленні НАЗК, яке підтверджує ознайомлення Ситника з протоколом 13 листопада.

Водночас сам очільник антикорупційного бюро після відвідин НАЗК заявив журналістам про можливість здійснення на нього і його відомство тиску через антикорупційну діяльність НАБУ.

«Ми чекали такої реакції, чекали, що буде максимальна медійна атака з використанням всіх підконтрольних ресурсів, таких як НАЗК. Тому я не буду виключати подальше використання адміністративних ресурсів, підозр, арештів, в тому числі, особисто мене», – сказав Ситник.

8 листопада Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що надіслало директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику запрошення прибути до агентства 13 листопада для надання пояснень. Причиною виклику назвали буцімто відмову Ситника у наданні інформації у встановлені законом терміни.

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) має перевіряти електронні декларації на достовірність через офіційні державні реєстри.

Єдиний реєстр електронних декларацій почав працювати восени минулого року. 17 листопада 2016 року НАБУ зареєструвало перші кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.