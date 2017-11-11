Поліція Києва: почали провадження щодо порушення недоторканності житла працівником НАБУ

Поліція Києва повідомила, що почала кримінальне провадження з приводу заяви про порушення недоторканності житла працівником Національного антикорупційного бюро України.

«До Святошинського управління поліції Києва звернулася із заявою киянка та повідомила, що 10 листопада близько 18-ї години працівник НАБУ незаконно проник до її помешкання. За її зверненням слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини події та проводять перевірку викладених у заяві фактів», – мовиться в повідомленні.

Імен дотичних осіб у ньому не згадано. Видання «Українська правда» пише, що в київській поліції підтвердили: йдеться про свекруху голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.

Сама Корчак уранці звинуватила детектива НАБУ в перевищенні повноважень і незаконному проникненні до житла під час спілкування з її свекрухою Надією Тімер-Булатовою. «Окрема «подяка» детективу, який прийшов, коли стемніло, близько 6-ї вечора до людини похилого віку, яка перебувала вдома одна з малою дитиною. Це, безумовно, дуже професійно і дуже цивілізовано… Саме завдяки вашим методам роботи матір мого чоловіка госпіталізовано», – написала Корчак у фейсбуці.

За словами голови НАЗК, слідчий не пояснив свекрусі, що її мають намір допитати та що вона є свідком і має прибути на виклик за місцем проведення досудового розслідування, а зазначив, що хоче лише «задати декілька питань».

Крім того, з приводу заяв НАБУ про те, що детектива бюро замкнули у квартирі, Корчак повідомила: «Оскільки спочатку він сказав, що задасть декілька запитань, а сам почав заповнювати заздалегідь заготовлений протокол допиту, не давав їй його прочитати та вимагав поставити підписи, свекруха подумала, що це шахрай, та подзвонила синові. Він викликав поліцію. До приїзду поліції, щоб шахрай нікуди не втік, закрила замок».

Увечері 10 листопада НАБУ повідомило, що того дня, близько 17:30, у рамках розслідування провадження за фактом імовірного внесення недостовірних даних до е-декларації головою НАЗК детектив НАБУ прибув за місцем проживання родички голови НАЗК із метою вручення повістки прибути на допит. «Остання висловила бажання бути опитаною на місці та запросила детектива до квартири. Після допиту в момент підписання протоколу вона зателефонувала своєму синові (чоловікові голови НАЗК), після чого відмовилася підписувати протокол, замкнула детектива НАБУ у квартирі зсередини та сховала ключа», – заявили в НАБУ.