Корчак: свекруха потрапила до лікарні після спілкування з детективом НАБУ

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак звинувачує детектива Національного антикорупційного бюро в перевищенні повноважень та незаконному проникненні до житла під час спілкування зі свекрухою чиновниці, Надією Тімер-Булатовою.

«Окрема «подяка» детективу, який прийшов, коли стемніло, близько 6-ї вечора до людини похилого віку, яка перебувала вдома одна з малою дитиною. Це безумовно, дуже професійно і дуже цивілізовано… Саме завдяки ВАШИМ методам роботи мати мого чоловіка госпіталізовано», – написала Корчак у Facebook.

За словами голови НАЗК, «слідчий не пояснив особі, що її мають намір допитати та що вона є свідком і має прибути на виклик за місцем проведення досудового розслідування, а зазначив що хоче лише «задати декілька питань».

За повідомленням Національного антикорупційного бюро, 10 листопада 2017 року, близько 17:30, в рамках розслідування провадження за фактом ймовірного внесения недостовірних даних до е-декларації головою Національного агентства з питань запобігання корупції детектив НАБУ прибув за місцем проживання родички голови НАЗК з метою вручення повістки прибути на допит.

«Остання висловила бажання бути опитаною на місці та запросила детектива до квартири. Після допиту у момент підписання протоколу вона зателефонувала своєму синові (чоловікові Голови НАЗК), після чого відмовилася підписувати протокол, замкнула детектива НАБУ у квартирі зсередини та сховала ключа», – ідеться в повідомленні.

НАБУ опублікувало на своїй сторінці у Facebook відео з місця події.