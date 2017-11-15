НАЗК звернулося до суду через заяви колишньої співробітниці Соломатіної

Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до суду через заяви колишнього керівника департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Ганни Соломатіної.

«Її судження мають суто суб’єктивний характер, а інформація є недостовірною і має бути перевірена судом. Відповідна позовна заява подана до Шевченківського райсуду Києва», – йдеться у повідомленні агентства.

У НАЗК вважають, що за таких обставин участь членів агентства у засіданні Комітету з питань запобігання корупції Верховної Ради щодо заяв Соломатіної до отримання рішення суду і результатів розгляду відкритого НАБУ кримінального провадження є неможливою.

Водночас у НАЗК заявляють про готовність до співпраці з депутатами, але зауважують, що діалог щодо заяв Ганни Соломатіної є передчасним через відкрите кримінальне провадження.

Радіо Свобода проводить трансляцію засідання парламентського Комітету з питань запобігання корупції.

14 листопада керівник департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що перевірки е-декларування фальсифікуються, і попросила антикорупційні органи розслідувати факти неправомірних дій, а голову НАЗК Наталію Корчак відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування.

У НАЗК заяву Соломатіної назвали поширенням «недостовірної інформації негативного змісту з метою дискредитації роботи агентства».

Пізніше у НАБУ повідомили, що почали розслідування за фактом можливих корупційних дій службових осіб НАЗК.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) має перевіряти електронні декларації на достовірність через офіційні державні реєстри. Єдиний реєстр електронних декларацій почав працювати восени минулого року.