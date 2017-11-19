Соломатіна отримала від НАБУ особисту охорону

Колишня співробітниця Національного агентства з питань запобігання корупції Ганна Соломатіна заявила, що Національне антикорупційне бюро відреагувало на її прохання надати особисту охорону. Про це вона розповіла 18 листопада в інтерв’ю «Громадському», на яке прийшла з охоронцем.

«Я написала заяву в НАБУ, щоб мені надали охорону. Це не одна людина, це 5 людей, які мене сьогодні охороняють», — сказала Соломатіна.

Вона додала, що боїться за своє життя і не хоче, щоб на неї якимось чином тиснули. На питання, чи були на її адресу погрози, що могло б змусити її попросити охорону, Соломатіна сказала: «Поки що погроз не було».

14 листопада керівник департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що перевірки е-декларування фальсифікуються, і попросила антикорупційні органи розслідувати факти неправомірних дій, а голову НАЗК Наталію Корчак відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування.

Пізніше у НАБУ повідомили, що почали розслідування за фактом можливих корупційних дій службових осіб НАЗК.

У НАЗК заяву Соломатіної назвали поширенням «недостовірної інформації негативного змісту з метою дискредитації роботи агентства» і заявили, що подали на екс-співробітницю в суд.

Сама Соломатіна заперечує, що вона – «колишня співробітниця», стверджуючи, що перебуває на лікарняному.