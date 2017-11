Корчак запідозрила Соломатіну у викраденні документів, Ситник каже про спробу влади очорнити всіх

Київ – Нема ніякої війни між антикорупційними органами – є спроба дискредитувати всіх, зазначив під час засідання антикорупційного комітету Верховної Ради керівник НАБУ Артем Ситник. Він відкинув звинувачення у розголошенні інформації з обмеженим доступом і назвав ситуацію з появою звинувачень на адресу антикорупціонерів показником їхньої хорошої роботи. У свою чергу, очільниця НАЗК Наталія Корчак заявила, що стала жертвою НАБУ, і пообіцяла викривачкам Ганні Соломатіній та Оксані Дивнич розслідування того, звідки ті взяли оприлюднені ними документи.

На засідання профільного комітету Верховної Ради для обговорення ситуації навколо Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції прийшло замало депутатів.

Засідання комітету не може бути закрито, бо воно не може бути відкрито

«Засідання комітету не може бути закрито, бо воно не може бути відкрито. Через неявку значної кількості депутатів, прізвища яких я спеціально зачитав», – зазначив голова комітету депутат Єгор Соболєв і закликав колег все одно заслухати представників згаданих відомств, які прийшли на засідання, через значний суспільний резонанс.

Дійсно, на засідання прийшли керівник НАБУ Артем Ситник та очільниця НАЗК Наталія Корчак. Замість керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького прийшов його заступник, а пізніше у медіа з’явилась інформація, що Холодницького забрали до лікарні.

Наталія Корчак кілька разів повторила, що не хоче піаритись на цих подіях, назвала себе жертвою НАБУ, а співробітниць очолюваного нею агентства, які вийшли із заявами про зловживання в НАЗК, звинуватила у ймовірному викраденні документів.

І тут виникає питання: чи не вкрала Соломатіна документи з департаменту

«Ми вивчаємо ситуацію, ми вивчаємо ті документи, які незграбно були складені пані Дивнич, ми будемо проводити свої перевірки, – сказала чиновниця. – Ми вже це робимо зараз для того, щоб встановити дійсні обставини справи. Але станом на сьогоднішній день більшість документів не підтверджується, і тут виникає питання: чи не вкрала Соломатіна документи з департаменту».

Перед цим стало відомо, що суд повернув позовну заяву НАЗК щодо Ганни Соломатіної про захист ділової репутації, після чого в агентстві заявили про некомпетентність суду.

Антикорупційні органи наступили на больові точки – Ситник

У той же час Артем Ситник зауважив, що нині, на його думку, триває цілеспрямована дискредитація усіх новостворених антикорупційних органів.

«Зараз ці гарячі дискусії свідчать про те, що все ж таки в Україні створено блок антикорупційних органів, які почали дійсно наступати на такі точки, коли реакція на цей наступ вже переходить всі межі допустимої істерики», – сказав він.

Окрім того, Ситник, зокрема, прокоментував оприлюднений раніше аудіозапис розмови з ним нібито про дружину військового прокурора Костянтина Кулика, через який очільникові НАБУ закидають розголошення інформації з обмеженим доступом.

Усі ті слова, які я говорив у відкритих інтерв’ю, при зустрічі з журналістами у форматі off the record, я готовий повторити on the record

«Так, дійсно, у мене були зустрічі з журналістами у форматі off the record (не для запису – ред.), – зазначив він. – Жодного разу за будь-якого формату зустрічі з журналістами я особисто ніяк закон не порушував. Усі ті слова, які я говорив у відкритих інтерв’ю, при зустрічі з журналістами у форматі off the record, я готовий повторити on the record, не боючися порушити якусь норму закону».

Слідство має з’ясувати, чи засекречували доступ до оприлюдненої Ситником інформації – медіаюрист

Обов’язок зберігати таємницю слідства чи державну таємницю не залежить від того, поширив її посадовець для запису або не для запису, зауважує у коментарі Радіо Свобода медіаюрист Олександр Бурмагін. Водночас, за його словами, тут складно сказати, чим саме була інформація, що потрапила в медіа.

Люди, які будуть розслідувати цю справу, мають встановити, які відомості конкретно детально було передано від пана Ситника журналісту, і чи належать вони до матеріалів конкретної кримінальної справи

«Люди, які будуть розслідувати цю справу, мають встановити, по-перше, конкретний зміст розмови, які відомості конкретно детально було передано від пана Ситника журналісту, і потім аналізувати, чи належать вони до матеріалів конкретної кримінальної справи, якої саме, чи мав пан Ситник повноваження, чи давав він підписку про нерозголошення, якщо це стосується матеріалів кримінального провадження, якщо це стосується державної таємниці і він мав відповідний допуск до такої інформації і він передав таку інформацію – от такі речі потрібно буде встановити під час розслідування цієї справи», – пояснює експерт.

Тим часом цього тижня стало відомо, що провадження, яке почали за заявою Ганни Соломатіної про зловживання у НАЗК, Генпрокуратура передала від Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки – того органу, на представника якого, серед інших, вказує викривачка у своїй заяві, та єдиного органу влади, посадовці якого не подають свої декларації в електронну систему, як усі інші, говорить Дар’я Каленюк з «Центру протидії корупції».

Вся ця ситуація створена для того, щоб дискредитувати викривачів НАЗК

«Вся ця ситуація створена для того, щоб дискредитувати викривачів НАЗК, щоб адміністрація президента не виглядала некрасиво, щоб СБУ не виглядало некрасиво, і для того, щоб виправдати Корчак. Тому що зараз ми маємо слова Соломатіної і слова Корчак», – вважає вона.

На думку експертки, обвинувачення щодо Артема Ситника на цьому, ймовірно, не вичерпаються, і може дійти й до усунення його з посади керівника НАБУ.

«Ця схема щодо усунення директора НАБУ може продовжуватись через аудитора», – припускає також Каленюк.

За її словами, парламент уже тричі намагався запропонувати на роль аудитора відомства людей, які на думку активістів, не були достатньо незалежними для цього.