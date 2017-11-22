Керівника САП Холодницького госпіталізували до лікарні

Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького госпіталізували до лікарні. Про це Радіо Свобода повідомили у САП.

Подробиць у прокуратурі не повідомили.

За даними видання Insider, ввечері у вівторок, 21 листопада, Назара Холодницького забрали в лікарню з підозрою на інфаркт.

Водночас керівник САП надіслав до антикорупційного комітету Верховної Ради листа з поясненням, що він не може бути присутній на засіданні комітету 22 листопада. У листі, який є розпорядженні Радіо Свобода, зазначалося, що він не може взяти участь у засіданні «у зв’язку з необхідністю вирішення нагальних робочих питань діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

У зустрічі з депутатами сьогодні брав участь заступник Холодницького – Володимир Кривенко.