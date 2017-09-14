Мер Кличко літає чартером із забудовником Києва Микитасем і бізнесменом Столаром

Мер Києва Віталій Кличко ввечері 17 серпня прилетів із Неаполя до Києва на приватному літаку разом з відомими столичними забудовниками. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та UA:Перший).

Журналісти зафіксували, як після посадки літака Cessna Citation XLS﻿ з віп-терміналу аеропорту «Бориспіль» вийшли мер Києва Віталій Кличко та народний депутат і керівник державної корпорації «Укрбуд» Максим Микитась із дружиною.

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На борту літака була і Марія Казанцева. Вона фігурує у ЗМІ як член спостережної ради будівельної компанії City Capital Group.

Також журналістам вдалося отримати інформацію з бази даних про перетин кордону України щодо усіх пасажирів цього чартеру з Неаполя.

У списку пасажирів літака виявився Вадим Столар – екс-депутат Верховної ради від Партії регіонів, колишній керівник патронатної служби київської адміністрації та бізнес-партнер забудовника Вагіфа Алієва у деяких проектах.

Вадима Столара часто називають «сірим кардиналом» Києва. Зокрема експерт із містобудування Віктор Глеба зазначив журналістам, що у 2015 році проходив своєрідну співбесіду в офісі Столара, коли хотів влаштуватися в один із департаментів Київської адміністрації.

У коментарі програмі «Схеми» мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за оренду чартера платив Микитась. За словами Кличка, він випадково зустрів на вулиці під Неаполем Максима Микитася і погодився придбати квиток на чартер, оскільки мав переліт зі «стиковкою», а Микитась летів прямим рейсом.

«Пана Микитася зустрів у Неаполі на вулиці, він сказав, що летить до Києва, ті, кого він запросив, хто там з ним летів, я не маю до цього ніякого відношення, тому що мені запропонували – я погодився», – зазначив Кличко.

Натомість народний депутат Максим Микитась повідомив, що також не платив за весь чартер, а лише придбав квиток: «Я лише платив за ті місця, які були оплачені. Я сидів, я ж не стоячи там летів. Я сидів у своєму кріслі. От за нього я і заплатив», – заявив Микитась.

Як опинився у одному літаку з Кличком і Столаром народний депутат Микитась повідомити відмовився, пояснивши, що це «особисте питання».

У рахунку за переліт, який Віталій Кличко надіслав журналістам, зазначено, що мер Києва мав оплатити 1500 євро без ПДВ на рухок компанії «Tango limeted», яка зареєстрована на Сейшельских островах.

Журналісти звернулись до компанії «AirPink», яка надає в оренду літак, яким скористалися Кличко, Микитась, Столар і Казанцева з питанням, чи існує можливість придбання окремого квитка на чартер. Компанія заперечила таку можливість.

Також у «AirPink» повідомили, що переліт Неаполь-Київ коштує 13 300 євро.