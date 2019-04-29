Новообраний президент України Володимир Зеленський повернувся до України після вихідних у Туреччині.

Турецьке агентство Anadolu пише, що Зеленський вилетів до України регулярним рейсом турецької авіакомпанії.

Зранку 26 квітня Зеленський повідомив, що полетів на вихідні на фестиваль до міста Бодрум у Туреччині. Він сказав, що їде до Туреччини лише на два дні.

Рішення поїхати до Туреччини розкритикувала частина соратників чинного президента України Петра Порошенка. Зокрема, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що Порошенко протягом останніх п’ятьох років мав лише кілька днів відпустки і не мав вихідних.

У січні 2018 року Порошенка критикували після його родинної поїздки на Мальдіви, про що розповідали «Схеми» (проект Радіо Свобода та телеканал «UA: Перший»).

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.