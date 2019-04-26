Зеленський полетів на вихідні до Туреччини, соратники Порошенка критикують цей крок

Новообраний президент України Володимир Зеленський розповів на своїй сторінці у Facebook, що полетів на вихідні на фестиваль до міста Бодрум у Туреччині.

«Домовлялися бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль «Весело». А сам за два дні назад. За чотири місяці перші вихідні. Всім бажаю тепла, здоров’я і нормального відпочинку», – написав Зеленський зранку 26 квітня.

Рішення поїхати до Туреччини розкритикувала частина соратників чинного президента України Петра Порошенка. Зокрема, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook, що Порошенко протягом останніх п’ятьох років мав лише кілька днів відпустки і не мав вихідних.

«Сподіваюся, сьогодні всі пам’ятають, що влаштували Порошенку і його родині опоненти і ЗМІ, коли він «посмів» після років без вихідних на кілька днів за власні кошти поїхати на відпочинок», – заявила Геращенко. Мова йде про поїздку президента та його сім’ї на Мальдіви в січні 2018 року, про що розповідали «Схеми» (проект Радіо Свобода та телеканал «UA: Перший»).

Вона нагадала, що в червні 2014 року, за кілька днів до своєї інавгурації, Порошенко прибув до Франції на 70-річницю операції в Нормандії під час Другої світової війни. Там він мав зустрічі з приводу збройного конфлікту на Донбасі з президентом Франції Франсуа Олландом, канцлером Німеччини Анґелою Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.