Команда Зеленського проводить зустрічі у будинку-«монстрі» на Грушевського, бо боїться «прослуховувань»

Команда Володимира Зеленського неофіційно проводить зустрічі у будинку-«монстрі» біля Маріїнського парку через побоювання «прослуховувань». Про це йдеться у спецрепортажі «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Обраний».

Знімальна група «Схем» зафіксувала 16 квітня кількох представників команди Володимира Зеленського, які зібралися не в офіційному штабі, а в одній із квартир у будинку на Грушевського.

Зокрема, колишній міністр фінансів, а тепер член команди Зеленського Олександр Данилюк, який відповідає за економіку та фінанси, спочатку відповів, що це – «його особисте питання».

​Та згодом повідомив, що команда зібралась у будинку біля Маріїнського парку, щоб їхні розмови «ніхто не прослухав».

Голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус неохоче, але все ж підтвердив журналістам факт самої зустрічі та назвав приблизну кількість її учасників: «може чоловік 20».

​Крім того, він зазначив, що на зустрічі був присутній і юрист команди Зеленського та особистий адвокат Ігоря Коломойського Андрій Богдан.

«Він був там… Обговорили основні ідеї. У мене є питання, якими я займаюсь», – повідомив Герус, який у команді відповідає за напрямки енергетики, житлово-комунальних послуг та антимонопольне регулювання.

Вікторія Страхова – колишній корпоративний секретар націоналізованого «Приватбанку», яка у команді Зеленського відповідає за банківську діяльність, не уточнила, у чиїй саме квартирі Зеленський зібрав команду:

​«Така пропозиція була одного з членів команди, вирішили зустрітись тут. – розповіла Страхова. – Ми просто команда однодумців, яка хоче проговорити певні питання».

Ще двоє учасників тієї зустрічі – Сергій Бабак та Ірина Венедіктова – за їхніми словами, прийшли в Маріїнський парк, щоб втамувати спрагу: «Ми каву хотіли піти попити».

​Сергій Бабак в команді Зеленського опікується питаннями освіти, а Ірина Венедіктова – екс-кандидатка до Верховного суду, тепер – радниця з правових питань.

Інший член команди Володимира Зеленського, що спеціалізується на судовій та правоохоронній реформі, експерт Українського інституту майбутнього Денис Монастирський взагалі заперечив будь-яку зустріч.

​А екс-заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка, який у команді Зеленського відповідає за антикорупційну політику, у свою чергу, взагалі відмовився будь-що говорити про зустріч.

​Раніше цей будинок на Грушевського через скандальне будівництво отримав прізвисько – «будинок-монстр».

У ньому, серед інших, розташована і квартира Тімура Міндіча – бізнес-партнера самого Зеленського по «Кварталу 95» і соратника олігарха Ігоря Коломойського. А ще, за даними проекту «Бігус.інфо», там є і квартира самого Володимира Зеленського, записана на одну із його компаній.

У квітні «Схеми» показали візитерів ізраїльського офісу Коломойського, серед яких був Тімур Міндіч.

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Повідомлялось, що Андрій Богдан, який здійснює юридичний супровід кампанії команди Володимира Зеленського, щонайменше п’ять разів, починаючи із січня 2019 року, літав з Києва до Тель-Авіва, де зараз мешкає олігарх Ігор Коломойський.

Також стало відомо, що Богдан, який потрапляє під люстрацію, мав таємну зустріч з головою Конституційного суду, що може її скасувати.