Приховані обличчя нової влади. Хто стоїть за командою Зеленського в Харкові?

На позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня впевнену перемогу здобула президентська партія «Слуга народу». Від неї до нового парламенту зайдуть 254 народні депутати – вперше в історії України політична сила матиме «монобільшість» у Верховній Раді.

Серед обраних від «Слуги народу» – 124 депутати за партійними списками і 130 – у мажоритарних округах. Але проблемою президентської партії стало те, що «Слуга народу» отримала приголомшливу перемогу, та, схоже, виявилась до цього зовсім не готовою. Регіональні осередки формували волонтери й місцеві активісти, які через оголошення дострокових виборів не мали достатньо часу на залучення кадрів. Тому центральному офісові, очевидно, довелось шукати надійних людей, яким би можна було довірити той чи інший регіон. Вони не завжди публічні, але саме вони – реальне обличчя влади. Хто ці тіньові «диригенти»? Чому їхні імена не публічні? І наскільки їхній бекграунд відповідає задекларованим принципам Володимира Зеленського?

«Схеми» вирішили дослідити, хто з представників команди Зеленського опікувався списками майбутніх депутатів і хто має безпосередній вплив на роботу президентської партії в регіонах. Першим звернули увагу на Харків. Адже саме там навесні цього року у ЗМІ заговорили про так званого «тіньового куратора» штабу команди Зеленського на виборах. Його ім’я – Вадим Слюсарєв.

У минулому помічник Артема Пшонки, він перш за все відомий тим, що довгий час прослужив прикордонником у Харкові – а за часів Віктора Януковича його кар’єра стрімко пішла вгору, і він отримав високу посаду у Києві. Саме Слюсарєв, як виявили журналісти «Схем», має вплив на кадрову політику на Харківщині – зокрема, на формування списку «Слуги народу» в мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради.

Про роль Вадима Слюсарєва і його зв’язки з мажоритарниками – у матеріалі Георгія Шабаєва.

Сірий кардинал харківської «мажоритарки»?

21 квітня, день другого туру виборів президента України. Володимир Зеленський перемагає із великим відривом. На хвилі піднесення від перемоги голова штабу «Слуги народу» на Харківщині Павло Сушко публікує світлину, де команда святкує перемогу свого кандидата.

«Це – лише мала частина команди харківського штабу Володимира Зеленського! Дякую нашій великій «Зе!Команді!» – дописує під світлиною Сушко.

​На задньому плані – чоловік з двома піднятими догори руками. Це – Вадим Слюсарєв. Саме він – як виявили «Схеми» – через бізнес пов’язаний із щонайменше чотирма харківськими мажоритарниками.

​170-й округ у Харкові. Він охоплює частину Московського району міста, одного із найбільших, який харків’яни називають «Салтівкою». Тут за кандидата від «Слуги народу» Андрія Одарченка віддали свої голоси понад 31 тисяча харків’ян. На 10 тисяч голосів менше набрав його найближчий конкурент – кандидат від «Опозиційної платформи – За життя» Дмитро Святаш, у нього – 21 тисяча голосів голосів. Для Святаша цей округ раніше був переможним – там у 2014-му він зайшов до парламенту. Та цього разу кандидат від «За життя» програв «слузі».

​На сайті партії вказано, що Одарченко закінчив Харківську державну академію технології та організації харчування і Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ), де він натепер – декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю.

У 2017 році Одарченка ловили на керуванні автом у нетверезому стані. За протоколом Нацполіції, він кермував автомобілем в стані алкогольного сп’яніння і відмовився від проходження тесту на виявлення алкоголю в крові. Сам Одарченко заявив, що не пив і не вживав наркотики, а його автомобіль правоохоронці зупинили без будь-якої причини.

У підсумку справу проти Одарченка закрили через відсутність доказів. Поліція мала зафіксувати відмову від експертизи на відео, але виявилось, що диски із записами, які поліція подала в суд, пошкоджені.

Іще донедавна Андрій Одарченко мав бізнес. Згідно з даними реєстру юридичних осіб, він володів низкою фірм у Харкові, які займаються орендою й управлінням орендованою нерухомістю.

Одна з них – ТОВ «Градієнт інвест», із якої Одарченко вийшов напередодні парламентських виборів – 25 червня. Тепер її засновником значиться його батько – Микола Одарченко. За контактним номером «Градієнт інвесту» можна зв’язатися ще й із ТОВ «Рубікон Трейдінг», співвласником якої є згаданий раніше Вадим Слюсарєв (на 99%).

​«Схеми» вирішили придивитися до інших «мажоритарників» у Харкові – чи немає у них зв’язків із людиною, яку в Харкові називають «неофіційним куратором» штабу президентської політсили.

«За даними деяких джерел, є інформація, що він очолює неофіційний передвиборчий штаб Зеленського у Харківській області», – розповів активіст «Харківського антикорупційного центру» Володимир Рисенко.

Аналізуючи переможців на позачергових парламентських виборах у мажоритарних округах Харкова й області, журналісти виявили, що уповноважені особи, які представляли інтереси кандидатів «Слуги народу», працюють у фірмах Вадима Слюсарєва.​

173-й округ

​Цей округ також виявився переможним для «Слуги народу». Найбільшу кількість голосів харків’ян – понад 30 тисяч – «зібрав» 30-річний проректор Харківського національного університету внутрішніх справ Олександр Бакумов. Уповноважена особа партії в його окрузі на цих виборах вивела «Схеми» на прізвище Слюсарєва. Це – Ігор Пономаренко, він – директор ТОВ «Онікс-2006», яке займається управлінням орендованою нерухомістю. А от співволодіє цією фірмою вже знайомий Вадим Слюсарєв (на 96%). Причому Пономаренко цьогоріч попрацював не лише на парламентських виборах, але й на президентських: він також офіційно значився довіреною особою тоді ще кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

179-й округ

​Тут переміг адвокат Олексій Кучер. У цьому окрузі уповноваженою особою партії «Слуга народу», від якої балотувався Кучер, був Вадим Беліченко – інженер ТОВ «Тієра», яка займається орендою та управлінням майном. Її власник – Вадим Слюсарєв.

181-й округ

​Іще один співробітник фірм Слюсарєва знайшовся і на окрузі, де також переміг кандидат від «Слуги народу» Дмитро Микиша. Інтереси партії в цьому окрузі як уповноважена особа представляв Юрій Степанець – директор ТОВ «Фронтера». Яким також співволодіє колишній прикордонник Вадим Слюсарєв (на 95%).

​Всі ці харків’яни пройшли до парламенту. І всі вони пов’язані зі Слюсарєвим – через його бізнес. Хто ж такий Слюсарєв – непримітна особа на фото зі штабу Зеленського, чиїм людям довіряють новообрані депутати?

Who is Mr. Sliusarev?

Вадим Слюсарєв – колишній прикордонник. У 2002 році він очолив відділення прикордонного контролю на контрольно-пропускному пункті «Гоптівка», що розташований у Харківській області на кордоні з Росією. Згодом, у 2006 році, він став начальником відділу прикордонного контролю «Дергачі», який об’єднав «Гоптівку» і «Козачу Лопань». Через три роки Слюсарєв пішов на підвищення і отримав посаду начальника відділу внутрішньої безпеки Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Приблизно в ті ж роки Слюсарєв був помічником на громадських засадах народного депутата 5-го і 6-го скликання (у 2006–2012 роках) від Партії регіонів Артема Пшонки – сина колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки, який після Революції гідності втік до Росії. Дописувач сайту «Цензор.нет» називає Слюсарєва другом дитинства Пшонки-молодшого – вони обидва народилися у Краматорську.

Але найстрімкіший кар’єрний зріст Слюсарєва припав на президентство Віктора Януковича. Вже у 2011 році харківський прикордонник переїхав до столиці, де став начальником департаменту персоналу внутрішньої безпеки адміністрації Державної прикордонної служби України. У 41 рік він отримав звання генерал-майора.

В адміністрації ДПСУ Слюсарєв пропрацював до 2014 року – після подій на Майдані він звільнився з прикордонної служби і пішов у бізнес. Колишня державна служба не перестала бути для нього джерелом доходу навіть після звільнення. Тепер прикордонники платять фірмі Слюсарєва бюджетні гроші за оренду приміщення для розташування свого прикордонного пункту, яке нині у його приватних руках. Всього ж Слюсарєв є співвласником 9 компаній – через які простежуються зв’язки з мажоритарниками від «Слуги народу» в регіоні.

«Схеми» виявили кілька неоднозначних фактів щодо бізнесу Слюсарєва.

У 2017 році Слюсарєв став співвласником фірми «Фронтера», яка займається управлінням орендованим майном. Ця компанія примітна тим, що за часів роботи Вадима Слюсарєва у Східному регіональному управлінні ДПС придбала майновий комплекс «Дружба» – триповерхову адміністративну будівлю одразу біля КПП «Гоптівка». Тепер на третьому поверсі цієї будівлі розміщується Харківський прикордонний загін, у якого немає власного приміщення. Через це з бюджету щороку прикордонники мають сплачувати фірмі Слюсарєва сумарно 900 тисяч гривень орендної плати.

​Із компанією Слюсарєва «Фронтера» пов’язана ще одна суперечлива історія.

У 2013 році ця компанія отримала земельні ділянки поблизу «​Гоптівки», де зараз розміщуються магазини продовольчих товарів і пункти страхування.

Одну з цих ділянок поблизу кордону з Росією «Фронтера» використовує як паркінг. Опікується нею батько Слюсарєва – приватний підприємець, на рахунки якого надходить оплата за послуги паркування.

Іще одна земельна ділянка, яка теж тепер належить «Фронтері» Слюсарєва і яка розташовується там само на «Гоптівці», ставала предметом судового розгляду. Її у 2011 році купила фірма «Онікс-2006», яка займається орендою і управлінням нерухомістю і якою нині співволодіє Вадим Слюсарєв (на 96%), напряму у Дергачівської райдержадміністрації. З цільовим призначенням – для розміщення торговельного павільйону продовольчих і непродовольчих товарів.

У Службі автомобільних доріг у Харківській області тоді вирішили, що передача цієї земельної ділянки, яка перебувала у її веденні, відбулася з порушенням, тому звернулися до суду з позовом – визнати недійсним договір купівлі-продажу. Суд відкрив провадження у справі. Але на той час начальник Служби автомобільних доріг у Харківській області Костянтин Микуленко скасував довіреність юристові, який представляв інтереси служби у суді. Тож представляти службу стало нікому, і суд залишив справу без розгляду. Більше у Службі доріг до суду з цим питанням не зверталися.

«Схеми» надіслали запит до Держгеокадастру у Харківській області, щоб дізнатися – на якій підставі землю державної власності, яка перебувала в користуванні харківської Служби автомобільних доріг, отримала фірма Слюсарєва? Відповіді у відомстві поки не надали.

Але земельні питання – це не все, чим встигли відзначитися компанії Слюсарєва. Одна із його фірм, якою він володіє на 50%, ТОВ «Дьюті-Фрі Одеса», фігурувала у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, відкритому у січні 2017-го, щодо контрабанди цигарок. Саме вона отримувала великі партії тютюнової продукції невідомого походження з Росії.

Слідчі Генпрокуратури виявили схему, за якою у 2014–2017 роках група осіб ввозила з Росії в Україну цигарки в обхід митниці. Завдяки цьому їм вдалося ухилитися від сплати необхідних податків і зборів «в особливо великих розмірах».

Слідчі обшукали одну з вантажівок, залучену до схеми, і виявили там 675 тисяч пачок контрабандних цигарок. Звідки походять ці цигарки і якої насправді вони якості – встановити не вдалося, жодних супровідних документів правоохоронці не знайшли.

Однак «Дьюті-Фрі Одеса», відповідно до даних із судової ухвали, відмовилася від отримання цих цигарок і перенаправила вантажівку іншим фірмам. Виходить, що все-таки отримувачем цих тютюнових виробів була саме фірма, співвласником якої є Вадим Слюсарєв?

І чи можлива була така плідна робота експрикордонника, а нині бізнесмена Слюсарєва без узгодження з боку місцевої влади? «Схеми» знайшли факти, які можуть свідчити про певний зв’язок із владними верхівками у Харкові.

​Офіційно Вадим Слюсарєв зареєстрований в елітному багатоквартирному будинку у центрі Харкова з виглядом на однойменну річку. Тут Слюсарєв разом із своєю матір’ю Оленою Шульгою має трикімнатну квартиру.

Придбав її Слюсарєв у 2016 році. На той момент вартість такої квартири, згідно з даними профільних сайтів із купівлі нерухомості, складала від 150 тисяч доларів. Продав елітне житло Слюсарєву Артем Анпілогов – син ексзаступника прокурора області та ексвіцеголови ХОДА Олега Анпілогова.

У харківських ЗМІ Олега Анпілогова​ називають другом Геннадія Кернеса. Зокрема, в інтернеті можна знайти аудіозаписи, на яких людина, голос якої схожий на голос Анпілогова, і людина, голос якої схожий на голос мера Харкова Геннадія Кернеса, телефоном обговорюють примусове доставлення Геннадія Кернеса на допит іще у 2009 році.

До речі, саме на Анпілогова у 2013 році тодішній очільник Харківщини Михайло Добкін поклав контроль за відведенням «Фронтері», власником якої зараз є Слюсарєв, земельної ділянки під майновий комплекс «Дружба» біля КПП «Гоптівка». Той самий комплекс, який зараз орендує Харківський прикордонний загін.

«Схеми» також віднайшли відомості про те, які політичні вподобання раніше мав Вадим Слюсарєв. Виявилось, що у 2018 році він вирішив підтримати грошовим внеском партію «Наші», лідером якої є «опоблоківець» Євгеній Мураєв. Рік тому Генеральна прокуратура відкрила щодо Мураєва кримінальне провадження за статтею «державна зрада» за його висловлювання про українського режисера Олега Сенцова. Сам Мураєв у відповідь назвав кримінальну справу проти нього «фейковим вкидом» у передвиборчих цілях.

Вадим Слюсарєв перерахував партії близько півмільйона гривень, його батько – Олексій Слюсарєв – 200 тисяч гривень. Стільки ж перерахувала і Тетяна Слюсарєва. Таким чином, сумарно Слюсарєви перерахували майже мільйон гривень партії Євгенія Мураєва.

​Примітно, що грошовий внесок на рахунок партії робив і Андрій Одарченко – той самий харківський мажоритарник, який обраний до нової Верховної Ради і фірми якого мають спільні контакти з фірмами Слюсарєва. Він пожертвував партії сумарно 200 тисяч гривень у третьому кварталі 2018 року.

«Може, десь поруч стояв»

Про бізнесмена зі службою у прикордонних органах за плечима у ЗМІ заговорили навесні цього року – у період виборчої кампанії. Що саме пов’язує Вадима Слюсарєва із президентською партією? Як пояснити його зв’язки через бізнес із кількома мажоритарниками в Харкові?

Керівник виборчого штабу «Слуги народу», тепер теж обраний до Верховної Ради, Олександр Корнієнко у коментарі Радіо Свобода заявив, що не знає, хто такий Слюсарєв.

«Я не чув про цю людину. Я не чув, щоб він був пов’язаний. Я читав якісь розслідування щодо нас, колись виходили. Десь в якомусь розслідуванні щось таке фігурувало, що він – якийсь прикордонник, але я не чув, щоб він з нами був пов’язаний наразі», – підкреслив Корнієнко.

​

Журналісти «Схем» вирушили у Харків, щоб з’ясувати – яка роль Слюсарєва у штабі «Слуги народу» і з ким зустрічається так званий «неофіційний куратор» команди Зеленського у регіоні.

Знімальна група зустріла Вадима Слюсарєва у Харкові 16 липня 2019 року – біля заміського комплексу «Дубровський». В той вечір він під’їхав до закладу на автівці Toyota Camry.

Спочатку Слюсарєв привітався з чоловіком у білій футболці. А потім разом із іншим чоловіком у блакитному поло з сумкою на плечі зайшов на територію комплексу.

​

Десь через три години знайома компанія виходить із «Дубровського» – але без Слюсарєва. Чоловіки тепло попрощались і сіли до своїх машин.

​

Як з’ясували «Схеми», чоловік у білій футболці – Сергій Іванов, колишній начальник Харківської обласної митниці часів Віктора Януковича, який пропрацював там з 2010 по 2012 роки. До призначення на цю посаду він був начальником внутрішньої безпеки цієї ж митниці. А до того очолював митний пост «Гоптівка» Магістральної митниці, де тоді ж працював і Вадим Слюсарєв.

У 2012 році Іванова перевели на Полтавську митницю, а у 2014 році він став виконувачем обов’язків начальника Чопської митниці. Згодом у тому ж році він перебрався до митного посту «Одеса-порт» Одеської філії Державної фіскальної служби, де до 2014 року працював начальником цього посту.

Другого пасажира Toyota Camry журналісти зустріли наступного дня, 17 липня, коли до Харкова з робочою поїздкою приїхав президент Володимир Зеленський. Тема візиту стосувалася вирубки лісів у Харківській області. Тоді виступ президента запланували в Українському науково-дослідному інституті лісового господарства.

Чоловік, який у переддень візиту Володимира Зеленського зустрічався зі Слюсарєвим у заміському комплексі, вичікував на президента перед актовою залою, тримаючи в руках теку з документами з емблемою Міністерства внутрішніх справ.

​Журналісти поцікавились, хто він. Чоловік представився В’ячеславом Давиденком.

Це – заступник начальника Головного управління Національної поліції Харківської області і начальник місцевої кримінальної поліції, з яким напередодні візиту президента мав зустріч Вадим Слюсарєв.

Журналісти запитали, які стосунки пов’язують його із Слюсарєвим і що вони обговорювали. Давиденко зустріч заперечив.

– Підкажіть, будь ласка, а в яких стосунках ви з Вадимом Слюсарєвим?

– Ні в яких.

– Ми вчора вас бачили разом у комплексі «Дубровський».

– Може, десь поруч стояв.

– Ну, ви були, Сергій Іванов також. Розкажіть, в яких ви стосунках, що ви обговорювали?

– Я вечеряв учора у «Дубровському», ну, але не бачив нікого.

– Але ж ви разом вийшли з однієї машини. З Toyota Camry білої. Ви разом приїхали на одній машині. Що ви обговорювали?

– Та не було такого, ну що ви…

– Ми ж зафіксували вас вчора ввечері…

​

Після запитань Давиденко заховався за кордон охоронців і спробував дістатися до Зеленського. Було схоже, що він хоче передати президентові теку, яку весь цей час тримав у руках. Утім, зробити цього йому так і не вдалось. Журналісти вдруге підійшли до В’ячеслава Давиденка.​

– Хотіли ще раз запитати: що ви робили разом зі Слюсарєвим?

– Ніяких коментарів не даю.

– Чому?

– Не даю і все.

– Але ж ви разом перебували в одному заміському ресторані.

– Коментарів не даю.

– А чому?

– Якщо ви хочете поспілкуватися, заходьте до мене в кабінет, поспілкуємося.

– Давайте підемо до кабінету.

– Тільки камеру приберіть.

– Так чому камеру… ми просто хочемо знати, які питання обговорює нинішній, я так розумію, співробітник Міністерства внутрішніх справ…

– Неробочі.

– Неробочі питання, а які саме це питання?

– Неробочі питання. Все, хлопці.

– Які саме це питання?

– Неробочі питання, неробочі.

На цих словах начальник кримінальної поліції Давиденко залишив захід із участю президента на тій самій Toyota Camry, на якій він разом із Слюсарєвим приїздив до заміського комплексу.

Зв’язок із харківськими правоохоронцями – не єдине, що вдалося побачити у місті журналістам «Схем». Також вдалося знайти підтвердження участі Вадима Слюсарєва у діяльності «Слуги народу» в регіоні. І надав його сам Володимир Зеленський.

На питання, які стосунки пов’язують партію і колишнього прикордонника, президент відповів, що йому знайомий Слюсарєв і що той допомагав керівникові виборчого штабу «Слуги народу» Павлові Сушку. Утім, особисто зі Слюсарєвим, як запевнив голова держави, він не спілкується.

– Ви знаєте, хто такий Вадим Слюсарєв?

– Знаю, він допомагає нашому Паші. Вони товариші.

– Ви знаєте, що він колишній прикордонник ще часів Віктора Януковича?

– Я знаю, і що?

– Його фірма фігурувала у кримінальному провадженні щодо контрабанди цигарок.

– Не знаю, я не займався кримінальними справами і не займаюся контрабандою…

– Тобто ви з ним контактуєте?

– Я не контактую з ним. У вас же питання було інше. Чи я знаю про цю людину, я вам сказав, знаю.

– А яка роль його у штабі?

– Я ж вам відповів на ваше запитання. Ви знаєте, ви по колу запитуєте одне й те саме. Було перше питання, яка роль, чи я чув про це прізвище. На це питання я відповів вам, шановний. Я вам сказав, що він допомагає Паші. Пашу я дуже добре знаю, це наше обличчя.

– А у чому допомагає?

– Подзвоніть Паші.

«Схеми» дослухалися до поради президента і спробували зв’язатись із головою Харківського обласного штабу​ «Слуги народу» Павлом Сушком спочатку телефоном. Але на дзвінки він не відповідав.

Друга спроба виявилась більш успішною. Журналісти знайшли його в Трускавці, де новообрані «слуги народу» проходили тижневий тренінг для майбутніх депутатів.

Павло Сушко розповів, що знає Слюсарєва ще за службою у прикордонних військах.

– Ви знаєте Вадима Слюсарєва?

– Знаю, звісно.

– Розкажіть про свої стосунки.

– Я його знаю, мені ще був 21 рік. Ми з ним служили поруч, колеги-«сослуживці».

– Працювали?

– Він працював в одному підрозділі, я – в другому. Так, ми друзі, товаришуємо.

​

Утім, про роль Слюсарєва у харківському штабі Павло Сушко говорив неохоче. І заперечив, що його колишній товариш по службі причетний до формування списку мажоритарників.

– Мені насправді допомагало дуже багато людей, у нас було дуже багато волонтерів. Як тільки Володимир Олександрович заявив про те, що він йде в президенти, балотуватися на пост президента, у мене телефон просто обривався від дзвінків, від охочих людей, друзів, знайомих, щоб допомогти. Вадим Слюсарєв був одним із них.

– Як він допомагав?

– Порадою, справою, у нас було дуже багато провокацій, він дослужився до генерала, служив у внутрішній безпеці, у нього був багатий досвід і, в тому числі, я до нього звертався за допомогою.

– Наприклад, можете сказати, що це за допомога?

– Я вже не можу сказати, хто чим допомагав, але допомагало дуже багато людей. Ви запитайте в нього, чим він допомагав, можливо, він краще пам’ятає.

– Слюсарєв був якось дотичний до списку мажоритарників?

– Всі списки мажоритарників формувала партія «Слуга народу», і нам надсилали в штаб багато резюме, які ми також продивлялися, давали свої рекомендації якісь.

– Тобто він не був дотичний?

– Не був.

​Там же, у Трускавці, журналістам вдалось поспілкуватись із тими мажоритарниками, які пов’язані із Вадимом Слюсарєвим через його бізнес.

Переможець у 181-му окрузі Дмитро Микиша заявив, що чує про Слюсарєва вперше.

– Скажіть, будь ласка, Дмитре, що вас пов’язує з Вадимом Слюсарєвим?

– Нічого. Я не знаю, хто це.

– Ви не знаєте, хто такий Вадим Слюсарєв?

– Ні.

​Олексій Кучер, який переміг на 179-му окрузі у Харкові, назвав запитання журналіста Радіо Свобода про стосунки з Вадимом Слюсарєвим провокаційним. Хоча визнав, що знає його.

– Скажіть, будь ласка, ви знаєте Вадима Слюсарєва?

– Ну, чув, чув про такого.

– А бачили його коли-небудь?

– Бачив. Давайте так. Я одразу звертаюсь, я вже зробив зараз відеозвернення до журналістів. Ви тут для того, щоб з’ясувати дійсні кроки наші, перші кроки, взагалі стратегію розвитку чи провокувати? У мене є таке питання до вас.

– Ви вважаєте що це питання провокаційне?

– Я думаю, що так, ви ж преса, ви знаєте, що пишуть щодо цього. Тому пропоную все ж таки налагодити контакт позитивний, толерантний. Ви – четверта гілка влади.

– Добре, ви знайомі зі Слюсарєвим?

– Я ж вам вже відповів. Я знаю його, бачив, чув.

– А який характер ці зустрічі мали?

– Іще раз, якщо ви хочете про стратегію дій нашої команди, то ми будемо говорити, а всі інші питання, які мають в собі суть провокативну, я не хочу розмовляти.

​Схожу реакцію викликали питання журналіста Радіо Свобода і в іншого мажоритарника від «Слуги народу» Андрія Одарченка. Водночас він підтвердив, що товаришує зі Слюсарєвим.

– Ви провокаційні питання ставите, я не хочу відповідати на них.

– Ви вважаєте, що питання про Вадима Слюсарєва – провокаційні для вас?

– Ну, звісно.

– Так якщо ви товаришуєте, чому це провокація?

– Так я вам сказав, я товаришую, спілкуюся з Вадимом Слюсарєвим, що ще потрібно? Навіщо зайві питання ставити, ну, інші? Я вам сказав, я дружу з ним, спілкуюся, знаю. Що ще потрібно?

– Коли ви в останній раз бачились?

– Ну, десь місяць тому.

– Про що ви говорили?

– Про життя.

– Чи озвучував вам Слюсарєв якісь настанови з приводу роботи у Верховній Раді?

– Абсолютно ні, абсолютно ні, абсолютно.

​

Журналісти також запитали, чи підтримував Андрій Одарченко грошовим внеском партію Євгенія Мураєва «Наші» разом зі Слюсарєвим. Утім, майбутній парламентар це заперечив.

​

Також журналісти через прес-службу партії звернулися за коментарем до Олександра Бакумова – переможця на 173-му окрузі у Харкові. Редакція опублікує відповідь, як тільки її отримає.

Як і коментар і самого Вадима Слюсарєва, до якого звернулись «Схеми». Адже поки на дзвінки й повідомлення він не відповів.

Отже, колишній помічник Пшонки-молодшого Вадим Слюсарєв, схоже, має вплив на кадрову політику на Харківщині – зокрема, на формування частини списку «Слуги народу» в мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради. Адже, як встановили «Схеми», він має спільні бізнес-зв’язки із низкою обраних від президентської політсили мажоритарників на Харківщині. А також товаришує з іншим представником «Слуги народу» – офіційним керівником штабу партії в регіоні і 28-м номером у списку Павлом Сушком. І це не приховує ні Слюсарєв, ні Сушко, чия дружба тягнеться ще з часів їхньої служби прикордонниками. Причому те, що Слюсарєв допомагає партії, визнає і сам Володимир Зеленський.

Тобто, виходить, безпосередній вплив на роботу президентської партії в цьому регіоні має людина, яка тривалий час працювала на різних керівних посадах у Державній прикордонній службі, за часів Януковича отримала підвищення, а нині – через власний бізнес і досі отримує бюджетні гроші за оренду приміщення для розташування там прикордонного пункту. Того самого, в якому раніше служив сам Слюсарєв. Той самий Слюсарєв, який згодом, як виявили журналісти, заснував низку фірм, деякі з яких фігурували у кримінальних провадженнях щодо контрабанди цигарок з території Росії.

Журналісти стежитимуть за роботою мажоритарників, пов’язаних із Слюсарєвим через бізнес, у парламенті. І продовжать готувати серію матеріалів про «неофіційних кураторів» від влади в інших регіонах.