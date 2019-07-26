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26 Липень 2019, Київ 21:18
РОЗСЛІДУВАННЯ «СХЕМ»

Перший візит на Банкову переможців виборів «Слуги народу». Відеорепортаж

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25 липня на Банкову до Офісу президента з’їхалися обрані кандидати від «Слуги народу» до нового парламенту за партійними списками та в округах. Володимир Зеленський вирішив провести зустріч із ними щодо майбутньої роботи у новому парламенті. Свідком цьому стала знімальна група «Схеми». Які настанови дали президент та очільник СБУ і як себе поводили «слуги народу» – у відеорепортажі Сергія Андрушка.

​Вони фотографуються на вулиці Банковій в Києві. І це – не туристи. Це – майбутні народні депутати, які перемогли за списками та по мажоритарці від партії «Слуга народу».

Майбутні народні депутати фотографуються на вулиці Банковій
Майбутні народні депутати фотографуються на вулиці Банковій

​25 липня їх запросили на зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Майбутні народні депутати фотографуються на вулиці Банковій разом з Зеленським. Ось так разом новообрані парламентарі зібралися вперше.

Переможці на виборах від партії «Слуга народу», але ще не депутати, заходять в будівлю Офісу президента України, на якій висить ще стара назва – «Адміністрація президента України».

Майбутні депутати заходять в будівлю Офісу президента України
Майбутні депутати заходять в будівлю Офісу президента України

Я по мажоритарці, 187-ий виборчий округ, місто Хмельницький, – представився одним із перших Микола Стефанчук.

– Ви брат Руслана Стефанчука, того, що є представником президента у парламенті, а також №2 у виборчому списку партії «Слуга народу»?

– Брат.

– Рідний?

– Рідний.

– Чим займаєтеся?

– Я керую юридичним відділом у Національному офісі інтелектуальної власності.

Микола Стефанчук – переможець на 187-ому виборчому окрузі і рідний брат Руслана Стефанчука, представника президента в Раді
Микола Стефанчук – переможець на 187-ому виборчому окрузі і рідний брат Руслана Стефанчука, представника президента в Раді

​Інший майбутній депутат, до якого підійшов журналіст, спочатку розгубився, шукаючи вхід до офісу президента.

Це – Микола Галушко, переможець на 97 окрузі у Броварах під Києвом. Він переміг депутата 8 скликання Павла Різаненка, який змагався з ним за мандат в цьому окрузі.

Микола Галушко, переможець на 97 окрузі у Броварах під Києвом
Микола Галушко, переможець на 97 окрузі у Броварах під Києвом

«Та що ви причепилися? – відреагував він у відповідь на питання журналіста, де він отримав перемогу. – А де тут вхід зліва?» – звернувся Галушко вже до поліцейських.

Інший майбутній обранець від «Слуги народу» спочатку вдавав, що він йде не в Офіс президента.

«Гуляю, дихаю повітрям, Київ дивлюся», – коротко зазначив він.

Олександр Трухін – переможець від президентської політсили у 40-му окрузі
Олександр Трухін – переможець від президентської політсили у 40-му окрузі

​Згодом, з’ясувалося, що це – переможець від президентської політсили у 40-му окрузі Олександр Трухін. А раніше він був в Полтавській облраді депутатом від партії «Солідарність» Петра Порошенка.

Раніше Трухін був у Полтавській облраді депутатом від партії «Солідарність» Порошенка
Раніше Трухін був у Полтавській облраді депутатом від партії «Солідарність» Порошенка

​– Чим займаєтеся? – поцікавився журналіст.

– До цього керував підприємством аграрного сектору.

– А як називається підприємство?

– «Полтаварибгосп».

– Це державне?

– Ні.

– А кому належить?

– Приватне. Це комерційна таємниця. Точно не мені воно належить.

Майбутню фракцію «Слуги народу» в парламенті запросили на дванадцяту дня. Але перші візитери з’явилися на Банковій ще до дев’ятої ранку.

«Ще один раз. Красунчик», – фотографуючи, промовляв один із учасників зустрічі на ганку Офісу президента колезі.

Одни з учасників зустрічі на ганку Офісу президента фотографує колегу
Одни з учасників зустрічі на ганку Офісу президента фотографує колегу

​Утім, були й такі, кому вже не було часу на фотографування, бо запізнювалися.

Пізніше «Схеми» помітили депутата Сергія Лабазюка з «Волі народу». Він якраз проходив турнікет, показавши своє депутатське посвідчення.

– З якою метою? – поцікавився журналіст.

– По роботі, – коротко зазначив Лабазюк.

Раніше «Схеми» розповідали, що його фірми отримали понад 60 мільйонів гривень державної підтримки.

«Схеми» розповідали, що фірми Лабазюка отримали понад 60 мільйонів гривень державної підтримки
«Схеми» розповідали, що фірми Лабазюка отримали понад 60 мільйонів гривень державної підтримки

​– Ви уже в «Слузі народу»? – уточнив журналіст у Лабазюка.

– Ні. Я – народний депутат, не в «Слузі народу», я – постійний слуга народу.

– Я бачу, ви тут разом з майбутніми депутатами від «Слуги народу».

– Це – мої колеги. Це хмільниччани все, – каже Лабазюк, показуючи в бік групи депутатів, серед яких стоїть і вищезгаданий Микола Стефанчук.

«Ви вже хлопців з першого дня в тонус вводите, – звертається Лабазюк до журналіста. – Дайте їм спокійно прийти, підготуватися, прийняти присягу».

– Ви – один із небагатьох, хто залишився із попереднього складу Верховної Ради.

– Ні, ви такого слова не говоріть, я – той, кого люди обрали далі працювати на результат для Хмельниччини, для України.

– Ви на зустріч з президентом України?

– Я вже вийшов з Адміністрації президента.

«Це – мої колеги. Це хмільниччани все», – каже Лабазюк, показуючи в бік групи депутатів,
«Це – мої колеги. Це хмільниччани все», – каже Лабазюк, показуючи в бік групи депутатів,

​І почав давати рекомендації новачкам, як працювати з журналістами:

«Я його дуже поважаю, він завжди справедливий, об’єктивний, але питання ставить такі провокативні», – депутат показує в бік журналіста.

Запросили разом з іншими і тих, хто за списками не потрапив до парламенту.

Олександр Санченко, 137-ий номер у списку партії, знизив плечима: «124 людини – максимум, тож, я не пройшов».

Олександр Санченко, 137-ий номер у списку партії, який не пройшов у Раду
Олександр Санченко, 137-ий номер у списку партії, який не пройшов у Раду

​На Банковій зібрались представники з різних професій.

Ольга Коваль представилась 58-им номером у списку «Слуги народу»: «Я – викладач університету, під час виборчої кампанії займалася виборчою кампанією по своїй області».

Ольга Коваль представилась 58-им номером у списку «Слуги народу»
Ольга Коваль представилась 58-им номером у списку «Слуги народу»

​На сайті ЦВК зазначено, що Коваль – з Черкаської області.

«У мене були знайомства із членами «Ліги сміху», і, відповідно, з ними ще в період університетський я познайомилася і налагодила відносини, почала активно співпрацювати з командою і відповідно влилася в команду», – додала Коваль.

Владлен Неклюдов, прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області, представився 36-им номером у виборчому списку президентської партії.

Владлен Неклюдов представився 36-им номером у виборчому списку президентської партії
Владлен Неклюдов представився 36-им номером у виборчому списку президентської партії

– ​А як ви потрапили до «Слуга народу»? – цікавиться журналіст.

– Згідно закону, – стримано відповів прокурор, а скоро уже народний депутат Владлен Неклюдов, розвернувся від мікрофону та поспішив зайти до Офісу президента.

Оксана Дмитрієва представилась 106-м номером за списком. На сайті партії значиться, що проживає вона у місті Дніпрі і є експертом з питань охорони здоров’я.

Оксана Дмитрієва представилась 106-м номером за списком
Оксана Дмитрієва представилась 106-м номером за списком

​Розповіла про себе: «В житті я – лікар-стоматолог».

Мажоритарник Євгеній Шевченко із Запоріжжя від «Слуги народу», який переміг 76 виборчому окрузі, представився як підприємець, але відмовився говорити, власником якої компанії він є.

Мажоритарник Євгеній Шевченко із Запоріжжя від «Слуги народу» переміг 76 виборчому окрузі
Мажоритарник Євгеній Шевченко із Запоріжжя від «Слуги народу» переміг 76 виборчому окрузі

– ​У вас власний бізнес?

– Так. Аграрний бізнес. Не хочу під камеру говорити.

Зустріч тривала близько години. На ній, за даними видання «Українська правда», також були присутні очільник СБУ Іван Баканов, голова офісу президента Андрій Богдан і перший помічник голови держави Сергій Шефір. Кожному з майбутніх парламентарів запам’яталося своє.

«Ми не можемо змінити наше минуле, але ми можемо вплинути на наше майбутнє», – згадала настанови №106 у списку «Слуга народу» лікарка Оксана Дмітрієва.

«Сказав, що будемо змінювати країну. Хто, як не ми і коли, як не тепер?» – розповів №110 у списку «Слуга народу» юрист Андрій Жупанин.

Юрист Андрій Жупанин – №110 у списку «Слуга народу»
Юрист Андрій Жупанин – №110 у списку «Слуга народу»

​Мажоритарник і телеведучий Олександр Скічко зазначив: «Позитивно налаштувався на роботу на наступні п’ять років».

​Мажоритарник телеведучий Олександр Скічко
​Мажоритарник телеведучий Олександр Скічко

«Не красти, не йти на компроміси ні з совістю, ні з будь-чим іншим, ні з законом, і працювати відповідно до вимог і очікувань тих людей, які є на сьогоднішній день у команди», – пригадав №14 у списку правозахисник Дмитро Наталуха.

Правозахисник Дмитро Наталуха – №14 у списку
Правозахисник Дмитро Наталуха – №14 у списку

​На сайті партії також значиться, що з 2015 по 2017 роки він очолював Комінтернівську районну державну адміністрацію на Одещині.

А от за словами генерального директора групи каналів «1+1 медіа» Олександра Ткаченка, який йде №9 у президентській партії, на зустрічі очільник СБУ Іван Баканов демонстрував пусті теки:

Гендиректор групи каналів «1+1 медіа» Олександр Ткаченко йде №9 у президентській партії
Гендиректор групи каналів «1+1 медіа» Олександр Ткаченко йде №9 у президентській партії

– ​Головний меседж, що в країні давно перезріли зміни, що потрібно активно працювати. І поруч сидів Баканов, з папочками пустими, про всяк випадок, там, де автобіографії були.

– І які там прізвища були? – запитав журналіст.

– Нічиї, всіх, прізвища всіх депутатів, але просто автобіографії. Просто спокус дуже багато, і президент про це говорив.

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