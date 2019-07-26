Перший візит на Банкову переможців виборів «Слуги народу». Відеорепортаж

25 липня на Банкову до Офісу президента з’їхалися обрані кандидати від «Слуги народу» до нового парламенту за партійними списками та в округах. Володимир Зеленський вирішив провести зустріч із ними щодо майбутньої роботи у новому парламенті. Свідком цьому стала знімальна група «Схеми». Які настанови дали президент та очільник СБУ і як себе поводили «слуги народу» – у відеорепортажі Сергія Андрушка.

​Вони фотографуються на вулиці Банковій в Києві. І це – не туристи. Це – майбутні народні депутати, які перемогли за списками та по мажоритарці від партії «Слуга народу».

​25 липня їх запросили на зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Майбутні народні депутати фотографуються на вулиці Банковій разом з Зеленським. Ось так разом новообрані парламентарі зібралися вперше.

Переможці на виборах від партії «Слуга народу», але ще не депутати, заходять в будівлю Офісу президента України, на якій висить ще стара назва – «Адміністрація президента України».

– Я – по мажоритарці, 187-ий виборчий округ, місто Хмельницький, – представився одним із перших Микола Стефанчук.

– Ви брат Руслана Стефанчука, того, що є представником президента у парламенті, а також №2 у виборчому списку партії «Слуга народу»?

– Брат.

– Рідний?

– Рідний.

– Чим займаєтеся?

– Я керую юридичним відділом у Національному офісі інтелектуальної власності.

​Інший майбутній депутат, до якого підійшов журналіст, спочатку розгубився, шукаючи вхід до офісу президента.

Це – Микола Галушко, переможець на 97 окрузі у Броварах під Києвом. Він переміг депутата 8 скликання Павла Різаненка, який змагався з ним за мандат в цьому окрузі.

«Та що ви причепилися? – відреагував він у відповідь на питання журналіста, де він отримав перемогу. – А де тут вхід зліва?» – звернувся Галушко вже до поліцейських.

Інший майбутній обранець від «Слуги народу» спочатку вдавав, що він йде не в Офіс президента.

«Гуляю, дихаю повітрям, Київ дивлюся», – коротко зазначив він.

​Згодом, з’ясувалося, що це – переможець від президентської політсили у 40-му окрузі Олександр Трухін. А раніше він був в Полтавській облраді депутатом від партії «Солідарність» Петра Порошенка.

​– Чим займаєтеся? – поцікавився журналіст.

– До цього керував підприємством аграрного сектору.

– А як називається підприємство?

– «Полтаварибгосп».

– Це державне?

– Ні.

– А кому належить?

– Приватне. Це комерційна таємниця. Точно не мені воно належить.

Майбутню фракцію «Слуги народу» в парламенті запросили на дванадцяту дня. Але перші візитери з’явилися на Банковій ще до дев’ятої ранку.

«Ще один раз. Красунчик», – фотографуючи, промовляв один із учасників зустрічі на ганку Офісу президента колезі.

​Утім, були й такі, кому вже не було часу на фотографування, бо запізнювалися.

Пізніше «Схеми» помітили депутата Сергія Лабазюка з «Волі народу». Він якраз проходив турнікет, показавши своє депутатське посвідчення.

– З якою метою? – поцікавився журналіст.

– По роботі, – коротко зазначив Лабазюк.

Раніше «Схеми» розповідали, що його фірми отримали понад 60 мільйонів гривень державної підтримки.

​– Ви уже в «Слузі народу»? – уточнив журналіст у Лабазюка.

– Ні. Я – народний депутат, не в «Слузі народу», я – постійний слуга народу.

– Я бачу, ви тут разом з майбутніми депутатами від «Слуги народу».

– Це – мої колеги. Це хмільниччани все, – каже Лабазюк, показуючи в бік групи депутатів, серед яких стоїть і вищезгаданий Микола Стефанчук.

«Ви вже хлопців з першого дня в тонус вводите, – звертається Лабазюк до журналіста. – Дайте їм спокійно прийти, підготуватися, прийняти присягу».

– Ви – один із небагатьох, хто залишився із попереднього складу Верховної Ради.

– Ні, ви такого слова не говоріть, я – той, кого люди обрали далі працювати на результат для Хмельниччини, для України.

– Ви на зустріч з президентом України?

– Я вже вийшов з Адміністрації президента.

​І почав давати рекомендації новачкам, як працювати з журналістами:

«Я його дуже поважаю, він завжди справедливий, об’єктивний, але питання ставить такі провокативні», – депутат показує в бік журналіста.

Запросили разом з іншими і тих, хто за списками не потрапив до парламенту.

Олександр Санченко, 137-ий номер у списку партії, знизив плечима: «124 людини – максимум, тож, я не пройшов».

​На Банковій зібрались представники з різних професій.

Ольга Коваль представилась 58-им номером у списку «Слуги народу»: «Я – викладач університету, під час виборчої кампанії займалася виборчою кампанією по своїй області».

​На сайті ЦВК зазначено, що Коваль – з Черкаської області.

«У мене були знайомства із членами «Ліги сміху», і, відповідно, з ними ще в період університетський я познайомилася і налагодила відносини, почала активно співпрацювати з командою і відповідно влилася в команду», – додала Коваль.

Владлен Неклюдов, прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області, представився 36-им номером у виборчому списку президентської партії.

– ​А як ви потрапили до «Слуга народу»? – цікавиться журналіст.

– Згідно закону, – стримано відповів прокурор, а скоро уже народний депутат Владлен Неклюдов, розвернувся від мікрофону та поспішив зайти до Офісу президента.

Оксана Дмитрієва представилась 106-м номером за списком. На сайті партії значиться, що проживає вона у місті Дніпрі і є експертом з питань охорони здоров’я.

​Розповіла про себе: «В житті я – лікар-стоматолог».

Мажоритарник Євгеній Шевченко із Запоріжжя від «Слуги народу», який переміг 76 виборчому окрузі, представився як підприємець, але відмовився говорити, власником якої компанії він є.

– ​У вас власний бізнес?

– Так. Аграрний бізнес. Не хочу під камеру говорити.

Зустріч тривала близько години. На ній, за даними видання «Українська правда», також були присутні очільник СБУ Іван Баканов, голова офісу президента Андрій Богдан і перший помічник голови держави Сергій Шефір. Кожному з майбутніх парламентарів запам’яталося своє.

«Ми не можемо змінити наше минуле, але ми можемо вплинути на наше майбутнє», – згадала настанови №106 у списку «Слуга народу» лікарка Оксана Дмітрієва.

«Сказав, що будемо змінювати країну. Хто, як не ми і коли, як не тепер?» – розповів №110 у списку «Слуга народу» юрист Андрій Жупанин.

​Мажоритарник і телеведучий Олександр Скічко зазначив: «Позитивно налаштувався на роботу на наступні п’ять років».

«Не красти, не йти на компроміси ні з совістю, ні з будь-чим іншим, ні з законом, і працювати відповідно до вимог і очікувань тих людей, які є на сьогоднішній день у команди», – пригадав №14 у списку правозахисник Дмитро Наталуха.

​На сайті партії також значиться, що з 2015 по 2017 роки він очолював Комінтернівську районну державну адміністрацію на Одещині.

А от за словами генерального директора групи каналів «1+1 медіа» Олександра Ткаченка, який йде №9 у президентській партії, на зустрічі очільник СБУ Іван Баканов демонстрував пусті теки:

– ​Головний меседж, що в країні давно перезріли зміни, що потрібно активно працювати. І поруч сидів Баканов, з папочками пустими, про всяк випадок, там, де автобіографії були.

– І які там прізвища були? – запитав журналіст.

– Нічиї, всіх, прізвища всіх депутатів, але просто автобіографії. Просто спокус дуже багато, і президент про це говорив.