Мураєв каже, що не називав Сенцова «терористом»

Народний депутат Євген Мураєв, щодо якого Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження через його заяви про ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, заявляє, що не називав останнього «терористом».

«Якщо проаналізувати мій коментар, то там взагалі не було особистого ставлення до Сенцова. Ми розглядали загальну політичну ситуацію дій влади», – цитує Мураєва його телеканал NewsOne.

Осуд його слів про Сенцова, сказаних 7 червня в ефірі телеканалу «112.Україна», Мураєв назвав «елементом політичної розправи».

8 червня в парламенті голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони Сергій Пашинський (фракція «Народний фронт») закликав голову Служби безпеки України Василя Грицака і генерального прокурора Юрія Луценка порушити кримінальну справу проти народного депутата Євгена Мураєва за його висловлювання про українського режисера Олега Сенцова, ув’язненого в Росії.

Пізніше речниця ГПУ Лариса Сарган поінформувала, що за зверненням Пашинського прокуратура відкрила провадження щодо Мураєва за двома статтями: державна зрада і умисно неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Позафракційний народний депутат Євген Мураєв 7 червня в ефірі телеканалу «112.Україна» заявив, що «Сенцова можна сприймати по-різному, з точки зору того, що людина готувала вибухи й підпали, для частини населення він є терористом, для частини – героєм».

Сенцов, у 2015 році засуджений у Росії до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму, вже 26 днів голодує з вимогою звільнити політв’язнів із російських тюрем. Правозахисники, влада України і Захід вимагають від Росії звільнити Сенцова, називаючи справу, за якою його засудили сфабрикованою через його позицію незгоди з анексією Криму.