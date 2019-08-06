Четверо українських військових загинули на Донбасі 6 серпня – Міноборони

Четверо українських військових загинули 6 серпня на Донбасі внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві заявили, що зафіксували два обстріли, які відбулися 6 серпня.

«О 00:45 протягом майже години ворог застосовував озброєння БМП, гранатомети, великокаліберній кулемети та стрілецьку зброю по наших оборонцях села Богданівка Донецької області. О 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя», – інформує Міністерство оборони.

Зранку 6 серпня штаб української воєнної операції Об’єднаних сил не повідомляв про загиблих на Донбасі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 6 серпня.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.