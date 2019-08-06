Бойовики продовжують порушувати перемир’я на Донбасі – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики порушують заборону на використання будь-якої зброї на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, 5 серпня бойовики два рази обстрілювали українських військових зі стрілецької зброї: поблизу Водяного і недалеко від Південного, а від початку нової доби, 6 серпня, здійснили один обстріл – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету і стрілецької зброї біля Богданівки.

Водночас підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню, наголошують у штабі.

В оприлюдненому вранці зведенні прес-служба ООС нагадали, що за минулу добу внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої був поранений один військовий.

Угруповання «ЛДНР» звинувачують українських військових в обстрілах.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.