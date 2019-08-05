На Донбасі військовий підірвався на вибуховому пристрої – штаб ООС

Від початку поточної доби, 5 серпня, українські військові дотримуються режиму припинення вогню на Донбасі, тоді як бойовики дві порушив заборону на використання зброї. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів зі стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що внаслідок підриву на вибуховому пристрої один військовий отримав поранення.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій протягом доби.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.