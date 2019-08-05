Бойовики здійснили шість обстрілів на Донбасі, втрат немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 4 серпня не зафіксовано втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики шість разів порушили заборону на використання будь-якої зброї, з них один раз із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї, мінометів калібру 82 міліметри. Як ідеться в ранковому зведенні, це сталося поблизу Верхньоторецького на Донеччині.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 4 серпня.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових в одному порушенні перемир’я впродовж минулої доби.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про чергове перемир’я на Донбасі, починаючи з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.