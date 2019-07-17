У Мінську домовилися про перемир’я на Донбасі

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися про перемир’я на Донбасі з 21 липня. Про це заявив представник ОБСЄ на переговорах щодо врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік.

Він назвав це гарною новиною, до якої довго йшли, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Перемир’я буде безстроковим, воно почнеться з 00:01 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням пермир'я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Як повідомляла речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, на попередньому засіданні ТКГ 2 липня сторони не змогли досягти прогресу в питаннях перемир’я й обміну утримуваними особами через позицію російської сторони.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.