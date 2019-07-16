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16 Липень 2019, Київ 23:26
Донбас.Реалії

Зачем иностранные наёмники едут воевать на Донбасс?

Иностранные наёмники, воюющие на стороне группировки «ДНР». Донецк, август 2014 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Правоохранительные органы Италии расследуют причастность нескольких граждан Италии к боевым действиям на Донбассе. Один из задержанных, Фабио дель Берджолио, якобы в прошлом баллотировался в Сенат Италии от неофашистской партии. В доме Берджолио нашли около 40 единиц стрелкового оружия и значки с нацистской символикой. Это один из последних случаев, когда за границами Украины задерживают людей, участвовавших в конфликте на востоке Украины. Кто ещё из иностранных наёмников воюет на Донбассе и по каким причинам?

Итальянцы, сербы, чехи, белорусы и бразильцы – это не полный список тех, кто воевал на Донбассе в составе российских гибридных сил.

В июле итальянские правоохранители изъяли у крайне правых ракету и другие виды оружия, а задержанных подозревают в участии в военных действиях на Донбассе.

В начале июля итальянский суд вынес приговор трем наемникам, которые воевали на Донбассе против Украины. По обвинению в вербовке и проведении незаконных военных действий в пользу иностранного государства осудили 35-летнего итальянца Антонио Катальдо, 39-летнего албанца Олси Крутани и 26-летнего молдаванина Владимира Вербицкого.

Первых двух приговорили к 2 годам 8 месяцам тюрьмы, а третьему отбывать тюремный срок 1 год и 4 месяца. Разницу сроков пребывания в тюрьме прокурор объяснил тем, что первые два еще активно занимались вербовкой иностранцев для участия в боевых действиях на Донбассе, а третий осужденный был «простым» солдатом.

/**/ /**/ /**/ В Італії засудили 35-річного італійця Антоніо Катальдо, 39-річного албанця Олсі Крутані і 26-річного молдованина Володимира Вербицького
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В мае 2019 года украинский суд признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Лусварги воевал в рядах боевиков группировки «ДНР».

/**/ /**/ /**/ Обвинувачення вимагало для Лусваргі 14 років ув’язнення
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Почему иностранные граждане едут воевать в составе незаконных формирований? И что их ждёт после возвращения с чужих войн?

Сейчас в развитых странах идёт системная борьба по выявлению и отделению от общества экстремистов и радикализированных элементов, изъятию у них оружия, и других средств, отсюда и аресты иностранных наёмников, говорит эксперт по вопросам безопасности Юрий Костюченко.

«И эта борьба будет продолжаться, потому как в разных уголках мира тлеют конфликты и войны, и многие люди присоединяются к этим войнам. А когда эти люди возвращаются в свои страны, то они могут служить триггером конфликтов и дестабилизации общества», – говорит Костюченко.

/**/ /**/ /**/ Імовірні найманці ПВК «Вагнера» з Білорусі. Їхні імена оприлюднила СБУ
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После того, как немного утихомирился конфликт в Сирии, уже несколько лет идёт борьба с внутренними экстремистами. Это системный подход к выявлению наёмников, поэтому нет разницы, куда именно люди ездили воевать, говорит Костюченко.

Как правило, среди наёмников много представителей маргинальных партий, либо субкультур, говорит эксперт, поэтому в развитых странах направлены большие усилия на то, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации в обществе, со стороны радикальных элементов.

А вот мотивируют воевать иностранных наёмников отнюдь не деньги, говорит эксперт.

«Есть отдельные идеологические мотивации, есть психологические, ещё есть мотивации, которые касаются влияния радикальной пропаганды. В большинстве случаев про деньги не идёт речи. В основном идеология, к примеру из Испании едут в левые курдские отряды, воевать за левую идею», – говорит Костюченко.

Так же он отмечает, что причиной может стать и кризис идентичности. Тогда воевать человек едет в поисках себя. Но в основном это влияние пропаганды, как и «Исламского государства», так и «русского мира», когда наёмник едет отстаивать навязанные ему интересы.

В то же время, 12 июля суд в итальянском городе Павии приговорил к 24 годам лишения свободы бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. Суд признал его виновным в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском 2014 года. Защита украинского военного считает, что никаких доказательств его вины в гибели итальянца нет. Готовится апелляция на это решение суда.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім’я не буде розкрите)

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