Суд засудив Лусваргі до 13 років позбавлення волі

Суд визнав громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі винним в участі у незаконних збройних формуваннях в Україні та терористичній організації і засудив його до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Відповідне рішення Павлоградський міський районний суд Дніпропетровської області ухвалив на засіданні в четвер 2 травня.

Обвинувачення вимагало 14 років позбавлення волі.

6 жовтня 2016 року співробітники столичної прокуратури та Головного управління СБУ у Києві та Київській області затримали Рафаеля Лусваргі в аеропорту «Бориспіль».

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25 січня 2017 року Печерський районний суд міста Києва виніс вирок йому вирок – 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 27 серпня 2017 року Апеляційний суд міста Києва скасував вирок Печерського суду та відправив на новий розгляд до суду першої інстанції.

Наприкінці квітня 2018 року журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі в чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату). 4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.

7 травня 2018 року Павлоградський міськрайонний суд розпочав слухати справу Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації.