Прокуратура просить 14 років тюрми для бразильця Лусваргі через участь у конфлікті на Донбасі

Прокуратура просить 14 років тюрми з конфіскацією для бразильця Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в участі у терористичних організаціях та не передбачених законом збройних формування на Донбасі.
«Обвинувачений у ході дебатів визнав провину в частині своєї діяльності у не передбачених законом збройних формуваннях, однак заперечив участь у терористичних організаціях», – повідомила прокуратура Києва.
Суд продовжив арешт Лусваргі до 16 травня та призначив на 2 травня дату виступу обвинуваченого з останнім словом.
Наприкінці квітня 2018 року журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі в чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).
Через кілька днів праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.
7 травня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області розпочав слухати справу Лусваргі.
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