Прокуратура просить 14 років тюрми для бразильця Лусваргі через участь у конфлікті на Донбасі

Прокуратура просить 14 років тюрми з конфіскацією для бразильця Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в участі у терористичних організаціях та не передбачених законом збройних формування на Донбасі.

«Обвинувачений у ході дебатів визнав провину в частині своєї діяльності у не передбачених законом збройних формуваннях, однак заперечив участь у терористичних організаціях», – повідомила прокуратура Києва.

Суд продовжив арешт Лусваргі до 16 травня та призначив на 2 травня дату виступу обвинуваченого з останнім словом.

Наприкінці квітня 2018 року журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі в чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).

Через кілька днів праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.

7 травня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області розпочав слухати справу Лусваргі.