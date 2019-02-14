Суд у справі Лусваргі: бразилець вдруге відмовився від адвоката

Громадянин Бразилії Рафаель Лусваргі, якого судять за обвинуваченням в участі у незаконних збройних формуваннях в Україні і терористичній організації, заявив про зміну адвоката. Чергове засідання Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, де слухається справа, відбулося 14 лютого.

Як підтвердив Радіо Свобода адвокат Іван Мелешко, на цьому засіданні його підзахисний відмовився від його послуг. Як зауважив Мелешко, тепер підсудному має бути призначений інший державний захисник або ж він сам має обрати собі адвоката. Прізвище нового адвоката поки що не відоме.

Це вже друге клопотання громадянина Бразилії про зміну адвоката. Перше було задоволене судом 30 жовтня 2018 року, коли тодішній захисник Рафаеля Лусваргі Валентин Рибін укотре не з’явився на судове засідання, пояснивши свою неявку участюю в інших судових процесах.

На засіданні суду в четвер відбувся допит перших двох свідків у справі. Наступне засідання відбудеться 28 лютого.

7 травня 2018 року Павлоградський міськрайонний суд розпочав слухати справу бразильця Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації.