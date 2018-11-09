Суд задовольнив клопотання Лусваргі про зміну адвоката

Павлоградський міськрайонний суд задовольнив клопотання громадянина Бразилії Рафаеля Маккуса Лусваргі, який воював на боці підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, про зміну адвоката.

У ході судового засідання 9 листопада Лусваргі заявив письмове клопотання про відмову від адвоката Валентина Рибіна і призначення йому адвоката від держави, повідомили Радіо Свобода в Павлоградському міськрайонному суді.

За інформацією суду, перекладач переклала це клопотання і суд його задовольнив.

Як зазначили в суді, на судове засідання Валентин Рибін, який досі був захисником Лусваргі, знову не з’явився, цього разу не надавши судові жодних пояснень.

Звернення щодо призначення підсудному адвоката направили до центру з надання правової допомоги. Прізвище нового адвоката поки що не відоме.

Наступне судове засідання відбудеться 20 листопада.

30 жовтня Лусваргі зробив заяву про те, що відмовляється від послуг свого адвоката Валентина Рибіна. У коментарі Радіо Свобода Рибін пояснив, що він як адвокат підзахисному «навряд чи допоможе», адже «рішення суду в цьому процесі очевидне».

7 травня Павлоградський міськрайонний суд почав слухати справу бразильця Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації.

Наприкінці квітня журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі в чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).

4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.

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