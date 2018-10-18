На Дніпропетровщині суд продовжив утримання під вартою бойовику Лусваргі

Суд у справі громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб. Засідання відбулось у четвер у Павлоградському міськрайонному суді, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.
Водночас розгляд справи по суті не відбувся через неявку адвоката підсудного Валентина Рибіна.
За даними суду, інформацію про неможливість взяти участь в засіданні Рибін надав за годину до засідання, мотивуючи неявку тим, що бере участь в інших засіданнях. При цьому він не надав ніяких підтверджень – ані повістки до суду, ані довідки з суду.
Засідання відбулося у присутності адвоката, призначеного державою.
За рішенням суду, Лусваргі перебуватиме під вартою до 12 грудня 2018 року.
Лусваргі обвинувачено в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації.
Наприкінці квітня журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі в чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).
4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.
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