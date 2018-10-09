На Дніпропетровщині через неявку адвоката відтермінували суд над бойовиком Лусваргі

Суд у справі громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, якому раніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, відтермінований. Засідання мало відбутися в Павлоградському міськрайонному суді 9 жовтня, але цього не сталося через неявку адвоката.

Як повідомив Радіо Свобода захисник Лусваргі Валентин Рибін, причину своєї неявки він пояснив суду.

«Я повідомив суду, що не зміг прибути сьогодні до суду, оскільки виїхав машиною і через технічні неполадки не зміг дістатись до суду», – сказав Радіо Свобода адвокат.

Водночас у залі суду на запитання щодо бажання змінити адвоката підсудний Рафаель Лусваргі відповів негативно.

Наступне засідання суду призначене на 18 жовтня.

Це вже не перше перенесення суду над громадянином Бразилії Рафаелем Лусваргі. Суд у його справі мав відбутися 12 червня, але був відтермінований через навчання судів. Перед тим засідання суду планували на 15 травня, однак і воно також не відбулося через неявку адвоката.

Раніше обвинувачення заявляло, що залежно від того, чи визнає Лусваргі свою провину, судовий процес відбуватиметься у загальному (з вивченням всіх доказів і допитом всіх свідків) або скороченому порядку.

Наприкінці квітня журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі в чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).

4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.

7 травня Павлоградський міськрайонний суд вирішив арештувати на 60 діб без можливості внесення Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації.