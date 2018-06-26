Суд продовжив арешт бойовика Лусваргі ще на два місяці

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області продовжив термін утримання під вартою громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі ще на 60 днів, до 24 серпня.

Адвокат підсудного Валентин Рибін на засідання не з’явився. Засідання відбулось за присутності адвоката, призначеного державою. Раніше у коментарі Радіо Свобода Валентин Рибін заявив, що не зможе взяти участь у засіданні суду 26 червня, адже має цього дня судові процеси в Києві.

Наступне засідання призначили на 21 серпня.

Суд у справі громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі мав відбутись 12 червня, але був відтермінований через навчання судів. Перед тим засідання суду планували на 15 травня, однак і воно не відбулось через неявку адвоката.

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Наприкінці квітня журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату). 4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.

7 травня Павлоградський міськрайонний суд вирішив арештувати на 60 діб без можливості внесення застави бразильця Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації.

Лусваргі затримали у жовтні 2016 року. Через кілька місяців, у січні 2017 року, Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Рафаеля Лусваргі на новий розгляд через порушення територіальної підсудності.

У грудні минулого року йому змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на два місяці. Потім запобіжний захід не продовжили «у зв’язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження».

15 лютого Верховний суд визначив територіальну підсудність кримінального провадження за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.