Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Червень 2018, Київ 19:08
Новини | Події

Суд продовжив арешт бойовика Лусваргі ще на два місяці

Судове засідання у справі бразильця Рафаеля Лусваргі, Павлоград, 7 травня 2018 року

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області продовжив термін утримання під вартою громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі ще на 60 днів, до 24 серпня.

Адвокат підсудного Валентин Рибін на засідання не з’явився. Засідання відбулось за присутності адвоката, призначеного державою. Раніше у коментарі Радіо Свобода Валентин Рибін заявив, що не зможе взяти участь у засіданні суду 26 червня, адже має цього дня судові процеси в Києві.

Наступне засідання призначили на 21 серпня.

Суд у справі громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі мав відбутись 12 червня, але був відтермінований через навчання судів. Перед тим засідання суду планували на 15 травня, однак і воно не відбулось через неявку адвоката.

Читайте також: Із келії монастиря до камери СІЗО: шлях бразильського бойовика Рафаеля Лусваргі, який воював за «ДНР»

Наприкінці квітня журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату). 4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.

7 травня Павлоградський міськрайонний суд вирішив арештувати на 60 діб без можливості внесення застави бразильця Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації.

Лусваргі затримали у жовтні 2016 року. Через кілька місяців, у січні 2017 року, Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Рафаеля Лусваргі на новий розгляд через порушення територіальної підсудності.

У грудні минулого року йому змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на два місяці. Потім запобіжний захід не продовжили «у зв’язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження».

15 лютого Верховний суд визначив територіальну підсудність кримінального провадження за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG