Суд над бразильцем Лусваргі призначений на 26 червня, але засідання може не відбутись

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області призначив засідання у справі громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, якому раніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на 26 червня. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в суді.

За даними суду, засідання призначене на 14:30, справу має слухати колегія із трьох суддів.

Водночас адвокат Рафаеля Лусваргі Валентин Рибін у коментарі Радіо Свобода повідомив, що засідання, ймовірно, не відбудеться, адже у вівторок, 26 червня, він не зможе бути присутнім на ньому і попередив про це суд.

«Засідання не відбудеться, я не збираюсь завтра їхати туди, у мене завтра дуже важливі справи в Києві, в тому числі судові процеси. Я про це суд інформував і просив не призначати засідання на 26 червня. Тому завтра засідання, принаймні за моєї присутності, не відбудеться. Логічно, що засідання без мене не буде, якщо, звісно, мій підзахисний не заявить іншого», – сказав Радіо Свобода Валентин Рибін.

Він також зазначив, що якщо він буде й надалі захищати інтереси свого підзахисного, судовий процес відбуватиметься у загальному (з вивченням всіх доказів і допитом всіх свідків) порядку і ні в якому разі не в скороченому.

«Скорочений порядок уже був у суді першої інстанції, коли йому дали 13 років. Тому ми будемо домагатись розгляду повністю всіх доказів, які зібрало слідство», – зазначив Валентин Рибін.

Від травня суд у справі громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі кілька разів перенесли.

Раніше обвинувачення заявляло, що залежно від того, чи визнає Лусваргі свою провину, судовий процес відбуватиметься у загальному (з вивченням всіх доказів і допитом всіх свідків) або скороченому порядку.

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Наприкінці квітня журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату). 4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.

7 травня Павлоградський міськрайонний суд вирішив арештувати на 60 діб без можливості внесення застави бразильця Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації. Згідно з рішенням, Лусваргі перебуватиме під вартою до 5 липня.

Лусваргі затримали співробітники Служби безпеки під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту «Бориспіль» у жовтні 2016 року.

Через кілька місяців, у січні 2017 року, Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Рафаеля Лусваргі на новий розгляд через порушення територіальної підсудності.

У грудні минулого року йому змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на два місяці. Потім запобіжний захід не продовжили «у зв’язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження».

15 лютого Верховний суд визначив територіальну підсудність кримінального провадження за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.