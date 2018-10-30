Дніпропетровщина: бразильський бойовик Лусваргі відмовився від адвоката Рибіна

На судовому засіданні в Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області громадянин Бразилії Рафаель Лусваргі відмовився від свого адвоката. Засідання суду відбулося 30 жовтня.

За інформацією суду, захисник Лусваргі Валентин Рибін в черговий раз не з’явився на судове засідання, пояснивши свою неявку участю в інших судових процесах.

Сам Рафаель Лусваргі звернувся до суду із заявою, де повідомив про відмову від адвоката Рибіна й попросив призначити йому державного захисника.

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода адвокат Валентин Рибін, він поінформований про таке рішення свого підзахисного і раніше обговорював з ним це питання.

«Ми з ним обговорювали таку позицію і дійшли висновку, що в цьому процесі я, як і будь-який інший адвокат, на жаль, йому навряд чи чимось допоможу. Тому ми очікуватимемо рішення суду, щоб працювати вже в інших рамках… Рішення суду в цьому процесі очевидне, це буде обвинувальний вирок і, очевидно, що це буде максимальний обвинувальний вирок», – сказав Валентин Рибін.

Він також зазначив, що призначення Лусваргі державного захисника буде «формальним забезпеченням його права на захист».

Засідання суду призначене на 8 листопада.

Наприкінці квітня журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі в чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).

4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.

7 травня Павлоградський міськрайонний суд вирішив арештувати на 60 діб без можливості внесення застави Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації.

Згодом запобіжний захід продовжували кілька разів.