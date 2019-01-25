Дніпропетровщина: суд продовжив на два місяці арешт Лусваргі

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області 24 січня продовжив на два місяці арешт бразильця Рафаеля Лусваргі, якого обвинувачують в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації.

Термін тримання під вартою продовжили до 24 березня. Наступне засідання призначене на 10:30 14 лютого.

Наприкінці квітня 2018 року журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі в чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).

Через кілька днів праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.

7 травня Павлоградський міськрайонний суд розпочав слухати справу Лусваргі.