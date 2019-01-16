Суд відмовив Лусваргі в слуханні справи в закритому режимі

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області відмовив захисту громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі в слуханні справи в закритому режимі, повідомили Радіо Свобода в суді 16 січня. Україна обвинувачує його в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації.

Водночас колегія суддів задовольнила клопотання захисту в частині заборони відеозйомки підсудного. Під час процесу, за рішенням суду, також буде заборонений аудіо- та відеозапис у момент оприлюднення особистих даних громадянина Бразилії.

Новий адвокат Лусваргі Іван Мелешко, який змінив адвоката Валентина Рибіна, зазначив Радіо Свобода, що його підзахисний не надав йому повноважень коментувати це клопотання.

Наступне засідання в справі призначили на 24 січня. До 28 січня триває дія 60-денного терміну запобіжного заходу обвинуваченому у вигляді тримання під вартою.

Раніше прокуратура заявляла, що залежно від того, чи визнає Лусваргі свою провину, судовий процес відбуватиметься у загальному (з вивченням всіх доказів і допитом всіх свідків) або скороченому порядку.

Наприкінці квітня 2018 року журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).

7 травня Павлоградський міськрайонний суд розпочав слухати справу Лусваргі.