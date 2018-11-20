Суд продовжив арешт бойовика Лусваргі

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області продовжив термін утримання під вартою громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі ще на 60 днів – до 28 січня 2019 року. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 20 листопада.

Це було перше засідання суду, на якому інтереси громадянина Бразилії представляв адвокат, призначений державою, від Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Іван Мелешко. На засіданні минулого тижня суд задовольнив клопотання Лусваргі про зміну адвоката Валентина Рибіна, який вкотре не прибув на засідання.

Клопотання про продовження тримання під вартою на засіданні 20 листопада заявила прокуратура, обвинувачений проти продовження запобіжного заходу не заперечував, повідомив адвокат Радіо Свобода.

За даними суду, наступне засідання призначене на 15 січня 2019 року.

Раніше обвинувачення заявляло, що залежно від того, чи визнає Лусваргі свою провину, судовий процес відбуватиметься у загальному (з вивченням всіх доказів і допитом всіх свідків) або скороченому порядку.

7 травня Павлоградський міськрайонний суд розпочав слухати справу бразильця Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації.

Наприкінці квітня журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі в чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).

4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.

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