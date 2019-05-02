Від початку доби бойовики 6 разів обстріляли позиції ЗСУ – Міноборони

Від початку доби, станом на 12.00, на Донбасі зафіксували шість обстрілів з боку бойовиків. Про це повідомив речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, більшість обстрілів припала на донецький напрямок.

«Вогонь із забороненої зброї окупант відкрив в бік захисників Новолуганського о 06:30. Обстріл вівся з боку населеного пункту Байрак, тривав близько 20 хвилин та супроводжувався вогнем з озброєння ворожих БМП», – зазначив Мотузяник.

Вночі низку обстрілів зафіксували в районі Лебединського, Павлополя, а також Мар’їнки.

«Підрозділи Об’єднаних сил відповідали противнику вогнем з чергових засобів, без застосування забороненої зброї. Втрат у лавах Об’єднаних сил з початку доби немає», – зазначив речник.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.