Суд в Італії засудив нацгвардійця Марківа до 24 років ув’язнення

Суд в італійському місті Павія 12 липня визнав винним і засудив до 24 років ув'язнення бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, обвинуваченого у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом у 2014 році.

Вперше за кордоном засудили українського солдата, який обороняв Україну від агресора.

Рішення ухвалили присяжні.

Під час сьогоднішнього засідання суддя надала заключне слово підсудному. Віталій Марків сказав, що він не хоче вдаватися у подробиці, оскільки його адвокати все донесли під час дебатів.

«Я звичайний солдат і патріот моєї країни, довіряю італійському правосуддю і чекаю на ваше рішення», – сказав український військовий.

5 липня завершилися судові дебати у справі Марківа – його обвинувачують у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом у 2014 році.

Адвокатка Марківа Донателла Рапетті попросила суд визнати свого підзахисного невинуватим. Згідно з позицією захисту, немає підтверджень, що Роккеллі та його супутник росіянин Андрій Миронов загинули внаслідок обстрілу саме з українського боку.

Читайте також: «У загибелі італійця Марків не винен, стріляли сепаратисти» – захисна промова адвокатів на суді у Павії​

Інший адвокат, Нікколо Бертоліні Клерічі, вказував на свідчення про те, що Марків радив іншим журналістам не їхати до небезпечної зони – це, за його словами, ставить під сумнів ймовірність того, що нацгвардієць умисно міг нашкодити працівникам ЗМІ.

Водночас обвинувачення вимагало визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув’язнення.

Два роки нацгвардієць Віталій Марків з українським та італійським громадянством перебував під вартою у міланський в’язниці. Протягом року, відколи триває процес у Павії, відбулися 17 засідань.