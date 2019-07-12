Сьогодні суд в Італії оголосить вирок нацгвардійцю Марківу

12 липня суд в італійському місті Павія повинен винести вирок у справі бійця Національної гвардії Віталія Марківа. Рішення ухвалюють присяжні.

Суддя надала заключне слово підсудному. Віталій Марків сказав, що він не хоче вдаватися у подробиці, оскільки його адвокати все донесли під час дебатів.

«Я звичайний солдат і патріот моєї країни, довіряю італійському правосуддю і чекаю на ваше рішення», – сказав український військовий.

5 липня завершилися судові дебати у справі Марківа – його обвинувачують у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом у 2014 році.

Адвокатка Марківа Донателла Рапетті попросила суд визнати свого клієнта невинним. Згідно з позицією захисту, немає підтверджень, що Роккеллі та його супутник росіянин Андрій Миронов загинули внаслідок обстрілу саме з українського боку.

Читайте також: «У загибелі італійця Марків не винен, стріляли сепаратисти» – захисна промова адвокатів на суді у Павії​

Інший адвокат, Нікколо Бертоліні Клерічі, вказував на свідчення про те, що Марків радив іншим журналістам не їхати до небезпечної зони – це, за його словами, ставить під сумнів ймовірність того, що нацгвардієць умисно міг нашкодити працівникам ЗМІ.

Зі свого боку, обвинувачення вимагає визнати Марківа винним та засудити його до 17 років ув’язнення.

Два роки нацгвардієць Віталій Марків з українським та італійським громадянством перебуває під вартою у міланський в’язниці. Протягом року, відколи триває процес у Павії, відбулися 17 засідань.