На суді в Італії адвокати українця Марківа попросили виправдальний вирок

У трибуналі італійського міста Павії, де рік тому почався процес щодо українського солдата Віталія Марківа, завершилися судові дебати. 5 липня із заключною промовою виступила другий адвокат українця Донателла Рапетті, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Вона продовжила спростовувати тези прокурора, який обвинувачує нацгвардійця у причетності до убивства італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача Андрія Миронова на Донбасі у травні 2014 року.

Захисниця Рапетті зосередилася на аналізі проведених експертиз, зокрема наплічника загиблого Роккеллі та відео з таксі, яким група репортерів прибула до місця зйомок. Також вона приділила увагу ролі підсудного Марківа й українських військ на місці служби (на горі Карачун) біля окупованого тоді Слов'янська.

За висновками адвоката, дані експертів від обвинувачення і захисту збігаються. Водночас ці дослідження не містять повної інформації, щоб чітко встановити, від якого типу зброї загинув італієць Андреа Роккеллі. Обвинувачення зі свого боку наполягає на причині смерті внаслідок мінометних пострілів.

Щодо пошкодженого авта Рапетті наголосила на відсутності вхідних пострілів з автомата AK-74 на даху таксі – є лише вхідні бокові отвори. А це, за її словами, свідчить про те, що Віталій Марків не міг стріляти по таксі згори та ще й з відстані понад півтора кілометра. Автомат Калашникова, (а тільки такою зброєю володів солдат Марків) за технічними можливостями має прицільну здатність ураження 600 метрів.

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Донателла Рапетті наголосила, що обов’язок нацгвардійця Марківа був повідомляти керівництву про наближення підозрілих осіб. Тож солдат виконував армійський наказ, нічого незаконного в його діях не було, тоді як обвинувачення саме цю роль спостерігача ставить у провину підсудному. За кримінальним військовим кодексом Італії, не можна карати військовослужбовця за виконання наказу, бо солдат на війні повинен його виконувати, а не обговорювати, сказала захисниця.

На завершення, говорячи про абсурдність обвинувачень, адвокат додала, що не можна точно сказати, хто і звідки стріляв 24 травня 2014 року, коли загинули Андреа Роккеллі й Андрій Миронов. «Ніхто умисно не хотів убити журналістів. Ці люди стали жертвами війни, а на війні стріляють проти ворога», – зазначила адвокат Рапетті. Вона попросила суд визнати підзахисного невинним.

Раніше прокуратура попросила 17 років ув'язнення для Марківа.

Два роки нацгвардієць Віталій Марків з українським та італійським громадянством перебуває під вартою у міланський в’язниці. Протягом року, відколи триває процес у Павії, відбулися 17 засідань. Через тиждень, 12 липня, суд присяжних має оголосити вирок.