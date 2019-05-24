Італійський прокурор просить 17 років ув’язнення для нацгвардійця Марківа

Прокуратура італійського міста Павії просить засудити українського нацгвардійця Віталія Марківа до 17 років ув’язнення за сприяння в умисному вбивстві італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі 5 років тому. Про це оголосив у п’ятницю в суді прокурор Андреа Дзанончеллі під час виступу із завершальним словом.

Відповідно до аргументів прокурора, старший сержант Нацгвардії України Віталій Марків не вчинив злочину убивства, але солдат інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті зі, свого боку, контактували з вояками ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь про групі іноземних журналістів. Віталій Марків, перебуваючи на бойовій позиції на горі Карачун, у силу своїх службових обов’язків не міг не знати, по кому буде спрямований вогонь атаки, переконаний головний обвинувачувач Андреа Дзанончеллі.

За його словами, Марків був співучасником злочину, не беручи в ньому безпосередньої участі. Не навівши конкретної аргументації умисного наміру вбивства, прокурор підсумував: «Там убивали журналістів. На цьому крапка».

Зважаючи на важкість злочину, пояснив він, за кримінальним кодексом, підсудному загрожувало до 24 років позбавлення волі. Втім, через пом’якшувальні обставини (Марків без судимості, хороша поведінка під час процесу – ред.) прокурор вирішив зменшити термін на третину, тобто до 16 років і додав один рік за злочин у замаху на життя французького фотографа Вільяма Руґелона, який був поранений внаслідок перехресного вогню 24 травня 2014 року, коли загинули Андреа Роккеллі та його російський перекладач Андрій Миронов.

Мати підсудного Оксана Максимчук повідомила, що Віталій нормально відреагував на виступ обвинувачувача і відстоює свою непричетність до трагедії.

«Неприємно чути прохання такого вироку. Сподіваюся, захист доведе невинуватість мого сина, і присяжні ухвалять об’єктивне рішення», – сказала Оксана Максимчук у коментарі Радіо Свобода.

Родина Роккеллі схвально оцінила виступ прокурора, вони задоволені реконструкцією динаміки подій авторства Дзанончеллі.

«Ми підтверджуємо, що не шукаємо помсти. А чи пропонований термін ув’язнення достатній, не знаємо, це справа прокуратури, хай там це оцінюють, відповідно до міри провини підсудного», – сказав Ріно Роккеллі, батько загиблого фотографа.

У смерті італійця прокурор поклав відповідальність і на народного депутата України Богдана Матківського, колишнього командира підрозділу Нацгвардії, якому підпорядковувався Віталій Марків. Дзанончеллі подав до суду присяжних запит з’ясувати причетність Матківського для можливого відкриття судової справи проти депутата. Останній наразі не коментував слів італійського прокурора.

На початку засідання суд присяжних остаточно відхилив прохання захисту провести додаткове розслідування на місці події в Україні.

«Через давність події та наявність того, що було з’ясовано на етапі розслідування, згаданий запит не є необхідним», – оголосила суддя Аннамарія Ґатто.

Сьогодні з нагоди 5 роковин загибелі Андреа Роккеллі на Донбасі у його рідному місті Павії відбулася жалобна хода до могили фоторепортера.

Суд продовжить роботу 14 червня, а потім ще 21 червня. Сьогодні також постановили провести два завершальних засідання у липні. Оголошення вироку очікують 12 липня.

Старший сержант Нацгвардії Віталій Марків був заарештований в Італії 31 червня 2017 року за підозрою в убивстві з міномета фоторепортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова біля Слов’янська Донецької області у травні 2014 року. Марків заперечує свою причетність до інциденту. Суд триває від 6 липня 2018 року.